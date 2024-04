Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 3 de maio de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Momento de estabilidade no emprego. Se tem a possibilidade, abra seu próprio negócio, pois terá sucesso sem muitas dificuldades.

Recomendados

Tenha cuidado com roubo ou perda, seja mais cauteloso. Para liberar energias negativas, o melhor que você pode fazer é se exercitar, não entrar em estresse.

No trabalho estão chegando mudanças importantes, converse com seus superiores para que eles considerem você para um cargo melhor. Apaixonado, estará em paz com seu parceiro e terá dias de muita compatibilidade e paixão.

Virgem

O dinheiro fluirá em abundância. É hora de você fazer investimentos em sua vida para alcançar o sucesso financeiro. Dedique-se ao que você mais ama na vida para encontrar a felicidade.

Desconfie das pessoas ao seu redor e sempre se proteja de inimigos ocultos. No trabalho, você tem uma avaliação de emprego chegando. Coloque tudo o que você tem pendente em ordem, cuide dos problemas nervosos e da pressão.

Exercite-se e alimente-se de forma saudável para melhorar seu bem-estar. Serão dias de relembrar um amor do passado, mas é melhor tentar ficar em paz e se apaixonar novamente por outra pessoa.

Libra

Você transmite equilíbrio e bom senso para quem está ao seu redor, não se deixe levar pelos ressentimentos, antes prefira perdoar e seguir em frente, focando no seu crescimento pessoal e profissional.

Tenha em mente que o amor, a paixão e o romance florescem para o seu signo. Confie na sua intuição e você verá como os sonhos se tornam realidade.

O sucesso no trabalho está próximo e a prosperidade económica é manifestada. Dinheiro extra chega às suas mãos para obter lucros ou compensação laboral. Lembre-se de que a gratidão é a chave para atrair mais abundância.

Escorpião

Acredite no seu poder e você atrairá prosperidade e sucesso para sua vida. O seu trabalho árduo é recompensado com um sucesso profissional que lhe dará maior satisfação, aproveite esse impulso para brilhar e alcançar novos objetivos profissionais.

Não deixe que o ciúme e os mal-entendidos ofusquem a paixão do seu relacionamento, lembre-se que seu caráter forte pode afetar sua vida amorosa. Viva o presente com alegria e confie no seu parceiro.