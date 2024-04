Especialista de Harvard revela as 3 decisões que devemos tomar para ser felizes

Um especialista da Universidade de Harvard compartilhou as três decisões que toda pessoa que deseja ser feliz deve tomar, pois a felicidade requer um pouco de esforço.

"As pessoas mais felizes desfrutam de suas vidas, obtêm muita satisfação de suas atividades e têm um propósito claro na vida. Essas 3 coisas são as proteínas, os carboidratos e as gorduras da felicidade", revelou o professor Arthur Brooks.

Saber escolher o desfrute e não confundi-lo com prazer

De acordo com o especialista em felicidade, a alegria é melhor do que o prazer, pois este último é obtido através de algo e o primeiro é a satisfação de realizar esse algo.

"O prazer é melhor do que o prazer porque é mais consciente e duradouro", detalhou o professor da Universidade de Harvard. Ele exemplifica que comer quando se está com fome gera um grande prazer, mas uma vez saciada a fome, a comida já não é apreciada. Em contrapartida, se durante uma refeição você passa um momento agradável com seus amigos ou familiares, você criará uma memória que trará felicidade toda vez que pensar nela.

Conhecer o segredo da satisfação

A segunda decisão que devemos tomar regularmente para ser felizes é saber que a satisfação é a recompensa que obtemos depois de termos trabalhado duro.

Geralmente, tudo o que nos custou conseguir costuma ser mais apreciado, dedicar tempo e esforço a diferentes metas ou objetivos pode nos trazer felicidade quando os alcançamos.

Ter um propósito

Esta é a terceira e mais difícil decisão, pois determinará o propósito de vida que você deseja. Para defini-lo, o professor Arthur Brooks apresenta três dimensões: coerência, finalidade e significado.

A coerência geralmente se manifesta no final, quando você percebe que tudo acontece por um motivo, o que poderia ser traduzido como ter fé no processo do que está fazendo.

A finalidade não é mais do que estabelecer metas e objetivos para alcançar o propósito da tua vida, e o significado é saber que toda vida, especialmente a própria, tem um grande valor e deve ser apreciada, pois a sua existência pode melhorar a vida de outras pessoas ou seres vivos.