As revelações do tarot nesta última sexta do mês para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão

Caminhar com frescor, ignorando a crise hídrica, vários países em guerra, demonstração de força brutal, desolação. Junto com isso, você se entrega aos pequenos prazeres com deleite: esta é a sua maneira de manter a sanidade diante da comoção cotidiana.

Recomendados

Virgem

Muitas coisas estão acontecendo. As alterações climáticas ameaçam a vida de todas as pessoas neste planeta. A guerra continua, uma luta de gigantes, a explosão de balas e bombas, a morte nas ruas, o fogo que não se apaga, traumas que serão passados de geração em geração. Enquanto isso, os robôs exibem sua inteligência artificial. Hoje você já percebe esses perigos.

Libra

No trabalho, quem antes tinha vontade de tomar decisões mudou da noite para o dia e pediu mais tempo para ir devagar. Para você essa mudança repentina é “estranha”. No seu trabalho, depois de medir as coisas com interesse, diversas pessoas tentam manter a cabeça baixa para não se responsabilizarem pelas decisões. Prevalece a conveniência pessoal, o puro egoísmo.

Escorpião

Gosta do sol, do calor, do verão. Mas agora faz parte daqueles que imploram por chuva e olham para o céu na esperança de que ele se encha de nuvens e que as gotas que caíram nos últimos dias se tornem chuvas torrenciais. Enquanto a seca aperta, não se pode aproveitar o verão no sopé das montanhas.

Com informações do site Nueva Mujer