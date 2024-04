Como saber se quem te ignora se apaixonou por você

Se a seu ex-parceiro tem um apego evitativo, geralmente é difícil saber realmente quais são os seus sentimentos e se ele realmente se apaixonou por você. A alta presença de sinais confusos te mantém constantemente em um vai e vem, porque assim como ela expressou que era o seu amor, também era muito fácil afastar-se de você, se mostrar distante ou frio.

Isso é comum em pessoas que possuem esse estilo de apego, pois de acordo com a Psicologia Online, eles se caracterizam por evitar a intimidade emocional e a dependência nos relacionamentos. Eles costumam fugir de compromissos para não perder sua independência e é muito difícil chegar a um ponto em que se mostrem vulneráveis.

Por isso, como saber se um evitativo realmente se apaixonou ou se lembra de você?

Bem, os especialistas afirmam que, independentemente do seu estilo de apego, os evitativos podem se apaixonar "assim como qualquer outra pessoa. Ter esse tipo de apego não significa que sejam incapazes de experimentar sentimentos românticos", embora tendam a se afastar emocionalmente.

Os esquivos tendem a transmitir muitas mensagens confusas porque se distanciam emocionalmente (Freepik)

Eles podem sentir uma forte atração por alguém e ao mesmo tempo recuar se sentirem que seu espaço pessoal está sendo comprometido.

No entanto, as pistas para saber se um evitativo se apaixonou são: ter interesse no parceiro, mas ainda assim manter distância emocional ou física, sentir-se sobrecarregado à medida que o relacionamento avança, necessidade de espaço para processar seus sentimentos, dificuldade em expressar suas necessidades emocionais ou responder às do parceiro.

No início, o evitativo pode ser aberto e charmoso, mas depois expressará sua necessidade de espaço (Freepik)

Se o relacionamento não pôde se consolidar por qualquer circunstância, uma pessoa evitativa demonstrará que pensa em você e sente sua falta, fazendo-se notar com pequenos gestos como clicar em ‘curtir’ no seu conteúdo em redes sociais, escrever casualmente para saber como você está ou contar coisas, elogiar você repentinamente ou através de sua linguagem corporal como proximidade física ou olhares apaixonados.