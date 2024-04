Falta de energia? Estes chás energizantes são a solução

Na nossa agitada vida diária, muitas vezes precisamos de um impulso de energia para enfrentar os desafios do dia. Às vezes, o cansaço das múltiplas tarefas torna a rotina mais pesada, por isso é melhor dar um impulso sem comprometer a nossa saúde. E qual a melhor maneira de obter isso do que com chás energizantes?

Os chás não são apenas deliciosos, mas também têm múltiplas propriedades. Existem de todos os tipos, para diferentes finalidades e para todos os gostos.

Se você é amante de chás e se o cansaço o sobrecarrega com suas tarefas, com certeza este espaço é para você.

Recomendados

Tipos de chás energizantes

Archivo - Taza de té verde. RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE - Archivo

A seguir, apresentamos os melhores chás energizantes, de acordo com TéTique. Eles não só vão deliciar seus sentidos, mas também vão mantê-lo alerta e cheio de vitalidade.

-Chá verde: é o verdadeiro campeão na categoria de energizantes. Rico em vitaminas, minerais e proteínas, este chá fornece um impulso energético devido ao seu conteúdo de potássio e magnésio. Além disso, sua teína ajuda a manter a concentração e a atenção por mais tempo. Se estiver procurando por uma variedade ainda mais potente, experimente o chá matcha, uma joia japonesa que protege o sistema cardiovascular e aumenta as defesas.

-Chá de ginseng: o ginseng é uma erva amplamente utilizada em bebidas energéticas. De acordo com estudos, entre 200 a 400 mg de ginseng melhoram o desempenho mental e combatem a fadiga. Beber pela manhã lhe dará um impulso estimulante. Além disso, o chá de ginseng fortalece a circulação sanguínea, reduz o risco de certos tipos de câncer e tem efeitos anti-inflamatórios.

Chá de sálvia: é outro aliado para combater o cansaço. Seus antioxidantes ajudam no bom funcionamento das células cerebrais, melhorando a concentração e a memória. Além disso, acredita-se que previne a doença de Alzheimer ao favorecer a circulação sanguínea.

-Chá Pu-Erh: originário da China, o chá Pu-Erh é conhecido por sua capacidade de aumentar a energia e melhorar a digestão. Seu sabor terroso e seu teor moderado de cafeína o tornam uma excelente opção para se manter alerta.

Chá de alecrim: O chá de alecrim não é apenas aromático, mas também revitalizante. Suas propriedades estimulantes ajudam a manter a clareza mental e a combater a fadiga. Além disso, tem sido associado a benefícios para a memória e a concentração.

Chá de gengibre: o gengibre é um ingrediente poderoso. Seu chá estimula a circulação sanguínea e proporciona uma sensação de calor e vitalidade. Perfeito para dias frios ou quando você precisa de um impulso extra.

-Chá de hortelã: não só refresca o hálito, mas também melhora o estado de alerta. Suas propriedades estimulantes são ideais para nos manter ativos e concentrados.

Chá de guaraná: o guaraná, originário da selva amazônica, contém cafeína natural. Este chá é conhecido por sua capacidade de aumentar a energia e melhorar o humor. Uma excelente opção para aqueles momentos em que você precisa de um impulso extra!

Em resumo, esses chás não são apenas deliciosos, mas também ajudarão você a se manter alerta e cheio de energia. Então, da próxima vez que precisar de um impulso, prepare uma xícara do seu chá favorito e desfrute de seus benefícios.