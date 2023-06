Especialista explica por que o sucesso pode gerar depressão

Alcançar o sucesso é um caminho longo. Mas quando alcançado, gera uma enorme satisfação pessoal. No entanto, também é verdade que se não estivermos preparados para conviver e sustentá-lo, pode ser um verdadeiro problema de saúde mental e desencadear um importante declínio no estado de espírito.

Muitos são os grandes exemplos de diferentes personalidades públicas que estiveram cercados de sucesso e fama, no entanto, longe de ser uma felicidade, foi um verdadeiro karma e, até mesmo, existe o exemplo do cantor do Nirvana, Kurt Cobain, e do comediante Robin Williams, cujos desfechos infelizmente foram fatais devido à problemática.

Sucesso e Depressão

A licenciada em Psicologia, Carolina Sorondo, explicou o meio Bem-estar, algumas das razões pelas quais, quando o sucesso é finalmente alcançado, ele pode estar acompanhado por diferentes níveis de depressão, situação que deve ser tratada a tempo antes que problemas importantes surjam na saúde mental.

A especialista baseou-se num estudo histórico comandado por Sigmund Freud, que detalhou em um artigo sobre as pessoas que fracassam quando alcançam o sucesso: "Às vezes, é muito comum que as pessoas, quando conquistam seus desejos, não estejam preparadas para sustentar os resultados e então surgem certas depressões, tristezas ou lutos que não foram feitos naquele momento e que aparecem nesse momento de maior estresse".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou desde 2000 que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes em todo o planeta, já que mais de 450 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. É provável que as estatísticas apresentadas sejam muito maiores, uma vez que os dados foram dados antes da pandemia do COVID-19.

Níveis de Depressão

Sorondo indicou que existem três níveis de depressão: o primeiro permite continuar a trabalhar, mas com muito esforço. Os segundo e terceiro níveis são os mais incapacitantes, pois se os sintomas durarem mais de 15 dias, entra-se num nível de depressão média ou alta e experimentam-se alguns sintomas como desânimo, alteração do sono, falta de interesse por tudo, diminuição do nível de energia em 80%, baixa autoestima, perda na capacidade de concentração e resolução de problemas e alterações no apetite.