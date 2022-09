Morador do Reino Unido encontrou chocolate de 122 anos e vendeu por R$ 3 mil

Chocolate foi fabricado na época da Rainha Vitória (Foto: Eddisons Auctioneers (via Metro UK))

Um morador do Reino Unido fez uma descoberta bizarra ao vasculhar o seu sótão: uma lata de chocolates muito velha - tão antiga que já estava por lá no século 19.

O doce foi fabricado no ano de 1899, época em que o país era governado pela Rainha Vitória. O produto é da marca Rowntree, que existe até hoje e é especializada em chocolates de grife e balas de goma (via Metro UK).

Geralmente, vinhos e outras bebidas destiladas - como uísque e cachaça, por exemplo - quando envelhecidas costumam ser apreciadas mundo a fora com muito requinte.

Contudo, doces em geral têm prazo de validade bem definidos. Mas não foi o caso dessa barra: o dono dela resolveu leiloar mesmo assim.

Por conta de toda sua história, a lata de chocolates Rowntree rendeu mais de 500 libras esterlinas ao antigo proprietário, o equivalente a quase R$ 3 mil.

A trajetória da lata

Os chocolates foram encontrados no sótão de um morador do condado de Lincolnshire, no leste da Inglaterra. Seu nome não foi divulgado, mas eles foram vendidos pelo especialista em leilões Paul Cooper.

A lata tem uma ilustração com a Rainha Vitória, sua insígnia e a expressão “África do Sul 1900″. Essa foi a pista para descobrir a origem do chocolate.

A iguaria tinha sido enviada a soldados britânicos que lutavam na Guerra dos Bôeres, a pedido da monarca.

Os fabricantes não aprovavam a ideia da guerra e, por isso, eles foram fornecidos sem a embalagem original, mas com a marca da própria rainha, para evidenciar sua alta qualidade.

Embora doces não resistam ao tempo, os chocolates Rowntree daquela época conseguiram atravessar décadas, em um caso singular.

“Os especialistas dizem que o chocolate realmente não se torna perigoso à medida que envelhece - ele simplesmente perde seu sabor, textura e sabor”, disse Cooper ao Metro UK. Contudo, ele aconselha que as pessoas não tentem fazer o mesmo com um chocolate de hoje em dia.

