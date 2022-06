Os signos que sempre se sentem em último lugar no amor

Alguns signos do zodíaco podem achar que estão sempre em segundo ou último lugar quando o assunto é amor.

Confira quais são e como isso acontece:

Virgem

Por mais que saiba seu valor e não queira aceitar pouco, o virginiano é excessivamente exigente e ele pode ser sentir mal quando não alcança as expectativas que esperava. Dessa forma, é possível que ele pense estar em último lugar no amor, por não conseguir exatamente o que acha que merece. Nos relacionamentos, isso tende a ser um pouco mais complicado, porque ele pressionará o parceiro para colocá-lo em primeiro lugar de acordo com o que julga ser priorizado – e isso nem sempre é justo.

Escorpião

O escorpiano pode transparecer confiança, mas internamente ele carrega sempre um pé atrás e o desejo de ser ainda mais valorizado. Como é desconfiado, qualquer sinal pode fazê-lo questionar as intenções do outro e a forma que sua vida amorosa se desenrola. A sensibilidade também o faz ir de forma mais intensa nos julgamentos. Quando não recebe a atenção que sonha, se sente em último lugar na vida de alguém.

Capricórnio

O capricorniano pode colocar muitas coisas em segundo lugar em sua vida, inclusive alguns relacionamentos. Como sabe que isso é possível, tende a observar muito se as outras pessoas não fazem isso com ele também. Quando se sentem inseguros ou em alerta sobre sua vida amorosa, o pessimismo tende a tomar a conta se ele não se fortalecer internamente.

Peixes

Os piscianos possuem uma sensibilidade e dedicação enorme ao amor, por isso também são exigentes e esperam romantismo nas relações. Se acha que não é tratado como deve ou não sente tanta reciprocidade, termina sofrendo de forma emotiva e reavalia toda a situação, uma e outra vez. O sofrimento pode durar e até se tornar mais dramático do que deveria, antes de que ele decida se afastar ou se abrir para o amor em outro caminho.

