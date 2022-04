5 dicas para curtir a Páscoa de forma saudável

Quer passar uma Páscoa saudável? Veja as dicas da especialista Betochagas/Freepik (Beto Chagas/Divulgação)

Vai abrir seu ovo de Páscoa hoje? O feriado se tornou uma das épocas de maior consumo de chocolates e doces, o que cobriu a data com o estigma de inimiga das dietas.

Atualmente, porém, há opções livres de glúten, açúcares e lactose, e uma Páscoa mais saudável se tornou uma realidade. Ainda assim, segundo Júlia Canabarro, nutricionista da Dietbox, startup de nutrição, “as dicas para uma páscoa saudável são atreladas diretamente aos hábitos.”

Confira alguns conselhos da especialista:

Cortar não é o caminho

Atualmente, sabe-se que cortar alimentos de uma dieta não é o caminho, já que a repressão leva à compulsão. O que cada vez mais nutricionistas estão agregando aos planos de seus clientes é a moderação e comer em quantidades equilibradas. Por isso, no lugar de ter pesadelos com a Páscoa e o medo de ceder à tentação, experimentar comer os doces com controle é uma boa aposta.

Vai uma sobremesa?

Biologicamente, o sistema humano absorve mais rapidamente açúcares e gordura durante o jejum. Além disso, quando o efeito do açúcar passa, a fome e a vontade de ingerir mais açúcar bate ainda mais forte. Prendendo a pessoa em um ciclo vicioso. Por isso, o mais indicado ao degustar os doces é fazê-lo depois das refeições.

Dividir

Às vezes a forma mais simples de não devorar um ovo de páscoa inteiro é simplesmente dividir com quem está por perto. Cortar o doce em vários pedaços e compartilhar vai automaticamente diminuir a porção individual.

Escolher o produto

Chocolate não é mais necessariamente um inimigo das dietas saudáveis. Os produtos disponíveis no mercado vão de opções sem glúten, sem lactose ou açúcar e feitos de produtos naturais sem aromatizantes sintéticos. Portanto, saber escolher também pode ser uma boa estratégia para quem tem medo de exagerar na dose.

Páscoa fitness

Agora, se a meta é passar uma páscoa livre de qualquer indício de chocolate, apostar em doces fits com frutas é uma ótima opção. Hoje em dia existem centenas de receitas saudáveis que prometem saciar igualmente à vontade por açúcar, além de valer para qualquer época do ano.