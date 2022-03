Tudo o que você precisa saber sobre namorar um pisciano

Eles são amorosos, carinhosos, sábios e intuitivos. Parceiros fantásticos, querem entender e agradar você, querem ser íntimos e próximos. Eles são leais e farão qualquer coisa por aqueles que amam.

Do que as pessoas de Peixes gostam?

Se você estiver conversando com um pisciano, tente estes tópicos retirados do Metro Reino Unido:

Atividades artísticas e criativas

Animais

Crianças

Paisagens naturais

Festas e convívio com um pequeno grupo de pessoas próximas

Ser aconchegante e ficar em casa

Praticando a espiritualidade

Brincando com astrologia e tarô

Leitura

Viajar e conhecer outras culturas

Musica e dança

Aprendendo sobre o mundo

Aromaterapia

Passeios na floresta

Nadar e qualquer coisa dentro e ao redor da água

A praia

Gestos românticos

Grandes abraços

Signos compatíveis com Peixes para amor e romance

Peixes se dá muito bem com outros signos do elemento de água, como câncer e escorpião. Esse elemento compartilha a necessidade de se relacionar íntima e profundamente com os outros, para que todos gostem de compartilhar seus sentimentos e ideias. Eles são apaixonados e leais, e priorizam seus relacionamentos na vida.

O signo oposto de Peixes (o signo pelo qual eles são magnetizados no amor) é Virgem. Este é um caso de opostos se atraem. Peixes é o sonhador, psíquico espiritual, e Virgem é o prático, perceptivo e astuto. As suas diferenças fascinam-se mutuamente e juntos formam uma grande equipa.

O que esperar da relação

Lealdade, amor e compaixão, um ouvido sábio e atencioso sempre que você precisa conversar, sexo bom, consistência, gentileza, simplicidade, ideias e sugestões criativas e imaginativas, observações perspicazes sobre você acima de tudo, um melhor amigo.

Peixes é um dos grandes parceiros amorosos do zodíaco. Se você estiver com um, valorize e proteja-o e você se verá amado e cuidado como ninguém que você conhece.