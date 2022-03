4 sinais que seu parceiro NUNCA vai querer um compromisso com você Imagem: Pexels

Não há problemas em querer apenas relacionamentos casuais. Inclusive, isso é algo muito comum nas relações atuais. O desafio está no fato de que algumas pessoas não estão nessa fase e querem algo sólido e duradouro, e a procura por alguém que esteja nessa mesma sintonia pode ser um pouco complicada pois você pode julgada como “emocionada”.

Se você está do outro lado da corda, sendo cobrado para tomar uma atitude na relação casual que você tem com alguém, por exemplo, encontrar um equilíbrio entre desejos e sonhos é algo muito complexo: por um lado você quer ser honesto, mas por outro você está preocupado que isso possa ser visto como negativo.

Por isso, em entrevista ao Metro Reino Unido (em inglês), a Dra. Laura Vowels, pesquisadora e terapeuta sexual, dá algumas dicas de como perceber que alguém não está tão a fim de você.

1. Eles evitam falar sobre planos futuros

“Se o seu parceiro não expressar um interesse ativo em discutir seus planos futuros juntos, isso pode significar que ele não o vê como uma parte de longo prazo de sua vida”, diz a Dra. Laura. Os sinais mais claros são ficar na defensiva sobre o assunto ou mudar totalmente o rumo da conversa quando esses tópicos aparecem.

2. Eles minimizam a seriedade do seu relacionamento

“Se você e seu parceiro estão juntos há algum tempo, mas eles estão relutantes em apresentá-lo a amigos ou parentes , ou evitam “rotular” como seu companheiro/namorado/namorada/parceiro, pode ser um sinal de que eles estão subestimando o significado de seu relacionamento para si mesmos e para os outros”, diz a especialista.

LEIA TAMBÉM: “Por que os homens só parecem me querer por sexo?”

3. Eles não gastam tempo conhecendo seus amigos ou familiares

Se aprofundar em fazer parte da vida de alguém é fundamental em um relacionamento saudável. Então se o seu parceiro evita o contato com a família, talvez ele não queira se apegar. “Inventar desculpas para evitar apresentá-lo a seus próprios círculos íntimos indica que eles podem não estar prontos para dar um passo sério em seu relacionamento”, acrescenta a doutora.

4. Eles acham difícil compartilhar sua vida com você

Por último Laura Vowels diz: “Se o seu parceiro toma decisões importantes sem você, ou sempre prioriza sua agenda sobre seus planos coletivos, é provável que ele não esteja pronto para compartilhar sua vida com você de maneira comprometida e saudável”.

Mas lembre-se sempre, se você está sendo dispensada constantemente, é comum que você tenha uma sensação de desconforto e culpa, mas saiba que isso não é um problema com você e sim com os diversos tipos de relacionamentos que as pessoas escolhem para si.

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os 6 segredos para fazer seu relacionamento durar muitos anos

⋅ Casar várias vezes é um problema?

⋅ Amizade: 6 sinais de que seu relacionamento com um amigo está ruim