Após brigas, roubos e tumulto, governador expulsa torcedores do Peñarol do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comunicou, nas redes sociais, que ordenou a expulsão do estado dos torcedores do Peñarol envolvidos em uma confusão generalizada na Praia do Recreio. Ônibus foram incendiados, um quiosque foi depredado e houve confronto com a polícia. Cerca de 200 torcedores do clube uruguaio foram detidos.

Castro destacou que a Polícia Militar continua atuando na região do Recreio, local onde teve início a confusão envolvendo os torcedores do Peñarol. O governador ainda afirma que não permitirá que cenas como as vistas no Rio de Janeiro, envolvendo os fãs uruguaios, aconteçam.

“Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir”, declarou Castro.

Os Peñarol está no Rio de Janeiro para a partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23/10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Mais cedo, grupos entraram em confronto com a PM e incendiaram motos e até um ônibus na avenida Lucio Costa. Quiosques também foram atacados e saqueados. Imagens da Record flagraram homens armados com pedaços de madeira e ferro em meio a uma briga generalizada na areia.