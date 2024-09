Faltando 3 dias para o fim, Brasil pode chegar a recorde de ouros nas Paralimpíadas

Faltando apenas 3 dias para o encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris, o Brasil segue com chances claras de quebrar o recorde de medalhas de ouro conquistadas em uma mesma edição. Conforme publicado pelo GE, o Brasil ocupa atualmente a sétima posição no ranking de medalhas, e precisa de mais cinco ouros para alcançar as 22 medalhas sonhadas.

Atualmente o recorde brasileiro é de 64 medalhas em uma mesma edição das Paralimpíadas somando ouros, pratas e bronze. Inicialmente, a projeção era de quebrar a marca do total de ouros conquistados, mas alguns ouros prováveis acabaram passando o que tornou a projeção mais difícil de ser alcançada, mas ainda assim possível.

Chances reais

Apesar de faltarem somente 3 dias para o final da competição, o Brasil carrega ainda chances reais de alcançar a marca histórica e brigar por uma colocação no Top 5 do total de medalhas. Para isso, ainda é necessário aguardar as finais que estão para serem disputadas nos próximos dias.

Entre as chances reais de medalhas, os brasileiros possuem recordistas e líderes de ranking mundial nas provas do Atletismo, Natação, Halterofilismo, Esgrima, Canoagem e Judô, todos com chances reais de conquistar a sonhada medalha dourada na competição. Além deles, atletas muito bem colocados em suas modalidades também têm chances de surpreender e conquistar medalhas nas últimas disputas.