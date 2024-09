Paralimpíadas 2024: Carol Santiago conquista seu terceiro ouro em Paris!

Carol Santiago, considerada a atleta brasileira com maior quantidade de medalhas de ouro em Paralimpíadas, voltou a fazer história em Paris. Nesta quarta-feira, dia 04 de setembro, a nadadora conquistou seu terceiro ouro nesta edição dos jogos. Conforme o GE, ela venceu a final dos 100m livre S12, garantindo seu sexto ouro paralímpico.

Carol entrou na piscina como sendo favorita ao ouro e manteve o desempenho demonstrado nas classificatórias, quando avançou com o melhor tempo de prova. Na decisão ela conseguiu baixar ainda mais sua marca e conquistou o ouro ao completar a prova em 59s30. A segunda colocação ficou com a ucraniana Anna Stetsenko, enquanto Ayano Tsujiuchi, do Japão, levou o bronze. A prova contou ainda com a participação de outra brasileira, a nadadora Lucilene Sousa, que terminou em sexto lugar ao finalizar a prova com 1min02s47.

Este foi o terceiro ouro de Carol, que conquistou medalhas nos 100m costas S12 e nos 50m livre S13. Em sua participação anterior nas Paralimpíadas, em Tóquio 2020, ela também conquistou três medalhas de ouro.

Mais medalhas!

Quem também garantiu sua medalha na natação foi Patrícia Pereira, que conquistou sua primeira medalha individual em Paris e garantiu a prata na final dos 50m peito da classe SD3, para pessoas com deficiência física significativa. Agora ela tem como objetivo seguir melhorando no esporte.

Mariana Gesteira, que conquistou o bronze nos 100m costas, também repetiu o pódio e levou o bronze nos 100m livre da classe S9, para atletas com deficiência física mínima. Para ela, a medalha de bronze teve um “gostinho de ouro” visto a disputa intensa pela colocação.

Por fim, a equipe brasileira do revezamento 4x100m livre 49 pontos entrou na piscina para conquistar outra medalha para a natação brasileira nas Paralimpíadas de Paris. Após liderar boa parte da prova, a equipe brasileira foi ultrapassada pela ucraniana, que acabou conquistando o ouro e deixando o Brasil com a prata.