Jogos de Paris: Isaquias Queiroz é prata na canoagem

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz conquistou nesta sexta-feira a medalha de prata no C1 1000m de canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com essa conquista, Isaquias chega a cinco medalhas em jogos olímpicos e iguala a marca dos velejadores Torbenm Grael e Robert Schmidt e fica atrás apenas de Rebeca Andrade, que tem seis medalhas olímpicas.

Baiano de Ubaitaba, Isaquias vinha de uma prova ruim no C2 500m no dia anterior e nesta sexta-feira passou a metade da prova entre os últimos, mas no final da prova deu uma arrancada nos últimos 250 metros deixando seus oponentes para trás e chegando em segundo lugar.

A medalha de ouro ficou com o tcheco Martin Fuksa, que fez a marca de 3,43s16. Isaquias marcou nesta prova 3m44s33.

Nas redes, atletas e colegas de treinamento comemoraram a força de vontade e a conquista do canoísta brasileiro, que virou uma competição já todos já tinham como resultado certo.