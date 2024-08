Jogos de Paris: Augusto Akio, o ‘Japinha’, traz o bronze para o Brasil no Skate Park

Competindo com mais dois brasileiros e com o medalhista de ouro Keegam Palmer, da Austrália, Augusto Akio, o Japinha, fez a terceira melhor pontuação e ganhou a medalha de bronze na modalidade Skate Park nos Jogos Olímpicos de Paris.

Japinha cravou 91,85 na Arena La Concorde. Outro brasileiro, Pedro Barros, medalha de prata em Tóquio, terminou em quarto lugar com apenas 20 décimos atrás do companheiro. Também representado o Brasil, Luigi Cini ficou em sétimo, com 76,89 pontos.

O skatista brasileiro fez uma prova de recuperação após passar pelas eliminatórias em oitava posição, com 88,98, recuperando-se na final e melhorando sua pontuação, o que garantiu um lugar no pódio.

A medalha de ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, que conquistou o bicampeonato olímpico somando 93,11 pontos na primeira volta. A medalha de prata foi para o norte-americano Tom Schaar, que marcou 92,23 na segunda volta.

Foi a segunda vez que o skate faz parte dos Jogos Olímpicos e nas duas edições o Brasil teve três atletas disputando a final. Em Tóquio (2020), Pedro Barros levou a medalha de prata no skate park e os dois outros brasileiros, Luiz Francisco e Pedro Quintas, ficaram em 4º e 8º lugar, respectivamente.