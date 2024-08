Um atleta turco se torna viral em Paris 2024 por seu estilo casual ao atirar

A dupla de Yusuf Dikec e Sevval Ilayda Tarhan conquistou a medalha de prata na prova mista de pistola de ar a 10 metros nos Jogos de Paris 2024 e garantiram a medalha olímpica da Turquia no tiro. Mas não se tornaram virais neste evento esportivo por isso. O que todo mundo destacou foi o estilo casual de Dikec para atirar.

As imagens mais compartilhadas mostram o turco com uma camiseta e uma mão no bolso, um par de óculos aparentemente padrão e um olhar impassível em seu rosto.

Dikec tem uma longa experiência olímpica

Dikec foi comparado a um atleta normal competindo nas Olimpíadas. No entanto, o atirador de 51 anos não é um novato e competiu em cada evento desde Pequim 2008.

Alguns memes contrastavam Dikec com seu oponente Damir Mikec, que usava óculos especiais, uma lente sobre a outra e um grande par de protetores auriculares. O mesmo aconteceu com sua colega de equipe Sevval Ilayda Tarhan, que competiu com grandes protetores auriculares e uma viseira, além de tranças nas cores vermelho e branco da bandeira turca. De qualquer forma, ela também atirava com uma mão no bolso.

De qualquer forma, não é totalmente verdade que Dikec não estava usando nenhum equipamento de tiro. Ele tinha protetores auriculares amarelos para bloquear distrações enquanto atirava na final. Simplesmente não eram visíveis do ângulo da imagem que viralizou.

Assim como Dikec, o atirador chinês Liu Yukun ganhou a medalha de ouro na quinta-feira usando tampões de ouvido, mas sem óculos ou viseira.

Dikec ficou em 13º lugar em sua prova individual e já está pensando nos próximos Jogos de 2028. “Espero que o próximo que venha em Los Angeles seja uma medalha de ouro,” disse.