É oficial! Félix Sánchez Bas não é mais o treinador do Equador

Após a derrota do Equador para a Argentina nos pênaltis das quartas de final da Copa América, a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) emitiu um comunicado informando que Félix Sánchez não será mais o treinador da seleção.

A “A FEF informa que hoje foi acordado o término do vínculo contratual com o Diretor Técnico Félix Sánchez Bas”, informou a FEF em sua conta oficial do X (antes Twitter).

Também acrescentou: “agradecemos a Félix e sua equipe técnica pelo seu trabalho e profissionalismo, e desejamos sucesso em seus futuros projetos”.

Comunicado da FEF

Sobre o jogo

A Tricolor mostrou caráter e futebol nos últimos momentos do jogo contra a Argentina. A seleção começou a mostrar força no ataque com mudanças que foram tardias, mas no final conseguimos preocupar a atual campeã. O jogo terminou 4-2 nos pênaltis.

Kevin Rodríguez, após um cruzamento de Yeboah, permitiu que a Tri chegasse à grande área. Já nesse território, os albicelestes se mostraram mais fortes e experientes.

O 'Dibu' Martínez cresceu debaixo das traves, defendendo os chutes de Alan Minda e Ángel Mena. Por outro lado, na Argentina, falhou com o GOAT: Lionel Messi.

Depois do último gol de Otamendi, os jogadores do Equador desabaram diante da impotência. Os tricolores desenharam sinais de choro, principalmente em muitas das jovens promessas que demonstraram suar a camisa do país.

Avaliação da partida

Enner Valencia teve a oportunidade de empatar nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, mas a trave negou o gol.

A atual campeã foi vista, em vários momentos, abaixo de um Equador que está encontrando seu jogo com jovens estrelas que prometem ser novos ícones.

No entanto, um detalhe a ser criticado é a demora nas mudanças por parte do treinador espanhol Félix Sánchez Bas. Minda, Yeboah, Jordy Caicedo tiveram dificuldade em se ajustar, o que dificultou até mesmo encontrar a vitória nos últimos minutos.

Apesar desta eliminação dolorosa, o Equador nos convida a sonhar com as Eliminatórias e com um possível mundial que está ao virar da esquina. A Tricolor mais uma vez sucumbe diante da Argentina, assim como aconteceu em 2021.