Tempo extra ou pênaltis? Assim são resolvidos os empates na Copa América

A Copa América chegou ao ponto dos confrontos de eliminação direta e aí surge uma dúvida para muitos sobre se, em caso de empate, será disputado um tempo extra ou se decidirá diretamente por meio de cobranças de pênaltis.

ANÚNCIO

O curioso é que, de acordo com o regulamento da Copa América 2024, o formato será alterado para a próxima edição e algumas fases terão definição direta nos pênaltis, enquanto outras irão para o tempo extra.

Este formato é semelhante ao que é vivido nas competições de clubes da Conmebol e foi aplicado da mesma forma no confronto entre seleções.

Como são definidas as quartas de final ou semifinal da Copa América se houver disputa de pênaltis?

É no artigo 26 do regulamento da competição que se estipula que se vá diretamente para as cobranças de pênaltis em caso de empate ao final do tempo regulamentar nas quartas de final, semifinal e na disputa pelo terceiro lugar.

O regulamento estipula: “Artigo 26 - Na fase final, em caso de empate no final do tempo regulamentar nos jogos das quartas de final, semifinais ou disputa pelo terceiro lugar, o vencedor será determinado por meio de uma série de cobranças de pênaltis de acordo com as regras estabelecidas pela IFAB/FIFA”.

Há pênaltis na final da Copa América de 2024?

Ao contrário das quartas de final, semifinal e disputa pelo terceiro lugar, a grande final da Copa América 2024 será decidida em caso de empate entre os finalistas no tempo regulamentar, com uma prorrogação de dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a decisão será feita por meio de cobranças de pênaltis.

"Artigo 27º - Especificamente para a partida final, em caso de empate de gols ao final do tempo regulamentar, será disputada uma prorrogação com dois tempos de 15 (quinze) minutos cada. Se o empate persistir ao final da prorrogação, será realizada uma série de cobranças de pênaltis de acordo com as normas estabelecidas pela IFAB/FIFA para determinar o vencedor", conforme o regulamento.

Desempate na Copa América 2024

Em resumo, em caso de empate nas quartas de final, semifinal e no terceiro lugar da Copa América 2024, a decisão será feita diretamente nos pênaltis, enquanto na grande final haverá prorrogação.