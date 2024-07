Decidido, o Santiago Bernabéu será o cenário da final da Copa do Mundo de 2030

Após uma série de reuniões entre as federações de futebol da Espanha, Portugal e Marrocos, países que organizarão em conjunto o evento da Copa do Mundo de 2030, foi confirmado que o torneio terá sua grande final no renovado estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

ANÚNCIO

Espanha e Portugal planejam organizar a Copa do Mundo FIFA de 2030 Foto: AFP) - publimetro.pe

Por que o Estádio Santiago Bernabéu foi escolhido?

A decisão de atribuir a final ao recinto madridista não foi fácil, Marrocos apresentou uma candidatura sólida com planos para expandir o estádio de Casablanca para uma capacidade de 115 mil espectadores; no entanto, a infraestrutura já existente e a renovação do Bernabéu, juntamente com a histórica relação entre o Real Madrid e a FIFA, jogaram a favor da capital espanhola.

Portugal, por sua vez, retirou-se da competição para sediar a final devido à falta de um estádio com a capacidade mínima exigida de 80 mil assentos, o que deixou a disputa final entre Espanha e Marrocos, com o Bernabéu finalmente vencendo a corrida devido à sua capacidade de cumprir todos os requisitos da FIFA.

Archivo - Estadio Santiago Bernabéu EUROPA PRESS - Archivo

O estádio Santiago Bernabéu está passando por uma transformação significativa que o tornará um dos recintos esportivos mais modernos do mundo, as melhorias incluem um teto retrátil, uma fachada inovadora e um aumento na capacidade de espectadores.

Estas modificações não só beneficiarão os fãs do Real Madrid, mas também garantirão que o estádio cumpra com os padrões internacionais para eventos de grande escala como a final da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo de 2030 será um evento histórico, não apenas por comemorar o centenário da primeira Copa do Mundo, mas também por ser a primeira a ser organizada por três países em dois continentes diferentes. Espanha, Portugal e Marrocos demonstraram sua capacidade de trabalhar juntos na organização deste evento. A Espanha contribuirá com entre 12 e 13 sedes, Marrocos com seis e Portugal com duas, garantindo uma ampla representação das três nações organizadoras.