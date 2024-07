As quartas de final da Copa América estão definidas

A fase de grupos da Copa América 2024 chegou ao fim, com Colômbia e Brasil completando a lista de oito seleções que competirão nas quartas de final; enquanto Costa Rica e Paraguai encerraram sua participação no torneio continental.

Os colombianos e brasileiros se juntam aos argentinos, equatorianos, venezuelanos, canadenses, panamenhos e uruguaios na próxima rodada que começará a ser disputada a partir desta quinta-feira.

A Colômbia conquista a liderança do Brasil

A Canarinha e os Cafeteros enfrentaram-se no Levi's Stadium de Santa Clara, Califórnia, pela liderança do Grupo D.

Os brasileiros começaram ganhando com um ótimo gol de falta de Raphinha, que tornou inútil a defesa do goleiro Camilo Vargas; no entanto, os colombianos demonstraram estar em um bom momento e pouco a pouco começaram a tomar o controle do jogo. Na verdade, no minuto 18, conseguiram empatar, mas o gol foi anulado por impedimento.

A equipe de Néstor Lorenzo não desistiu e, nos acréscimos do primeiro tempo, igualou o placar com uma grande jogada. Jhon Córdoba infiltrou a bola entre dois defensores e Daniel Muñoz apareceu para finalizar diante da saída de Alisson.

No segundo tempo, as seleções não conseguiram marcar mais gols, apesar de terem tido algumas oportunidades, e o jogo terminou empatado, o que beneficiou a Colômbia.

Por outro lado, em Austin, Texas, Costa Rica venceu o Paraguai com os gols de Francisco Calvo e Josimar Alcócer, e Ramón Sosa descontou para os guaranis. No entanto, não foi suficiente para os ticos e eles foram eliminados, assim como seu rival.

As seleções eliminadas na fase de grupos são: Chile, Peru, México, Jamaica, Estados Unidos, Bolívia, Costa Rica e Paraguai.

As quartas de final