Neste sábado começam as oitavas de final da Eurocopa 2024

Com a vitória da Geórgia sobre Portugal por dois gols a zero e o triunfo da Turquia sobre a República Tcheca por dois gols a um, ambos pelo grupo F, encerrou-se a fase de grupos da Eurocopa 2024, que está sendo disputada na Alemanha.

ANÚNCIO

Desta forma, foram definidas as 16 seleções que avançaram para as oitavas de final, bem como os 8 times que ficaram de fora do torneio europeu: Croácia, Albânia, Escócia, Hungria, Sérvia, Polônia, Ucrânia e República Tcheca.

Quanto às oitavas de final, a Alemanha garantiu o primeiro lugar do Grupo A, apesar de resgatar um empate contra a Suíça no tempo extra; Espanha e Portugal, por sua vez, mostraram um jogo sólido em sua classificação, ao contrário da Inglaterra, que deixou muitas dúvidas.

A Bélgica, por sua vez, classificou-se em um grupo apertado no qual todos terminaram com 4 pontos e deixaram a Ucrânia de fora por diferença de gols, enquanto a Áustria surpreendeu ao superar a França em seu grupo.

Dessa forma, avançaram para as oitavas de final as duas melhores seleções de cada grupo e as quatro melhores terceiras.

Oitavos de final

Sábado 29 de junho | 12:00 horas | Suíça vs. Itália

Sábado 29 de junho | 15:00 horas | Alemanha vs. Dinamarca

ANÚNCIO

Domingo 30 de junho | 12:00 horas | Inglaterra vs. Eslováquia

Domingo 30 de junho | 15:00 horas | Espanha vs. Geórgia

Segunda-feira 1 de julho | 12:00 horas | França vs. Bélgica

Segunda-feira 1 de julho | 15:00 horas | Portugal vs. Eslovênia

Terça-feira 2 de julho | 12:00 horas | Romênia vs. Holanda

Terça-feira 2 de julho | 15:00 horas | Áustria vs. Turquia