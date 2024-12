Salma Hayek reaparece nas redes sociais e seus fãs dizem que ela parece uma mulher de 30 anos

A atriz mexicana Salma Hayek, que há apenas três meses comemorava seu 58º aniversário, deixou seus seguidores chocados com uma recente publicação no Instagram.

Nas imagens, Hayek parece incrivelmente jovem, com uma pele impecável e um rosto sem rugas, o que levou muitos a comentar que ela parece não ter mais de 30 anos.

A postagem mostra a atriz posando com um sofisticado vestido preto estilo espartilho, que destaca sua figura e realça sua elegância característica.

Com um design decotado que dá um toque de sensualidade, Salma deixou claro porque continua sendo um ícone de beleza em Hollywood. Os comentários dos seus seguidores foram imediatos, enchendo a publicação de elogios e expressões de admiração. “Você é uma vampira”, “Como você é assim?” e “Você parece ter 30 anos” foram algumas das mensagens mais proeminentes.

A eterna juventude da bela Salma Hayek

Salma Hayek é conhecida por cuidar da pele com rotinas que incluem produtos e óleos naturais, como já compartilhou em entrevistas anteriores. Embora a atriz tenha reconhecido que a passagem do tempo não pode ser interrompida, ela parece ter encontrado o equilíbrio perfeito entre estilo de vida, cuidado pessoal e autoconfiança, o que a faz se destacar em todas as aparições públicas.

Esta não é a primeira vez que a atriz deslumbra nas redes sociais. Ele costuma usar sua conta do Instagram para compartilhar momentos de sua vida pessoal e profissional, inspirando seus milhões de seguidores.