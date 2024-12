Os 10 piores animes de 2024: o ranking em que nenhuma série quer estar

A temporada primavera-2024 trouxe uma avalanche de estreias de animes, mas nem todas conseguiram conquistar os fãs. No MyAnimeList, alguns títulos têm se destacado, mas não justamente pela qualidade, mas por receberem as piores avaliações da temporada. Esta lista exclui continuações de temporadas anteriores e séries voltadas exclusivamente para adultos, com foco em novos lançamentos que decepcionaram o público.

Por que alguns animes não conseguem conquistar o público?

Entre os motivos mais comuns para as baixas avaliações nesses títulos, destacam-se os seguintes fatores:

Animação de baixa qualidade: seja devido a orçamentos limitados ou a uma equipe técnica inexperiente, uma animação de baixa qualidade pode arruinar completamente a experiência dos espectadores.

Enredos mal desenvolvidos: histórias pouco originais, personagens planos ou narrativas que não conseguem engajar desde os primeiros episódios são severamente punidos.

Uso indevido de CGI: A animação por computador mal implementada continua sendo um dos problemas mais notados, especialmente quando rompe com o estilo visual geral do anime.

Problemas de produção: Atrasos, episódios incompletos ou erros técnicos são imperdoáveis para um público cada vez mais exigente.

Além disso, em plataformas como MyAnimeList, onde as comparações com produções de sucesso são inevitáveis, animes que não atendem às expectativas costumam receber críticas ainda mais duras.

O ranking dos animes com pior classificação

Abaixo, apresentamos a lista dos 20 animes com piores avaliações da última temporada 2024:

Do 20º ao 11º lugar

Semifinal da Copa do Mundo Sub-17 do Príncipe do Tênis II – 6,66 pontos

Blue Lock Temporada 2 – 6,65 pontos

Puniru é um Kawaii Slime – 6,59 pontos

Tom para Inu – 6,56 pontos

Bananya: Volta ao Mundo – 6,56 pontos

Noble Farmer Temporada 2 – 6,56 pontos

Miburo Azul – 6,54 pontos

Um professor aterrorizado na escola Ghoul! – 6,48 pontos

The iDOLM@STER Shiny Colors Temporada 2 – 6,40 pontos

Adeus, Dragon Life – 6,39 pontos

O Top 10 dos piores animes da última temporada de 2024

Filhote de cogumelo Kinokoinu – 6,34 pontos

As histórias de meninas que não podiam ser mágicas – 6,30 pontos

Touhai: Ura Rate Mahjong Touhai Roku – 6,27 pontos

Vida solitária em outro mundo – 6,26 pontos

KamiErabi GOD.app Temporada 2 – 6,17 pontos

O Velho que Reencarnou como Gato – 6,16 pontos

O curandeiro que foi banido de seu partido é, na verdade, o mais forte – 6,07 pontos

Haigakura – 5,70 pontos

Maou-sama, tente novamente! R – 5,44 pontos

Hamidashi Criativo – 5,44 pontos

O caso da Hamidashi Creative: o anime com pior classificação da temporada

O primeiro lugar neste ranking desonroso é Hamidashi Creative, uma adaptação da novela visual de mesmo nome desenvolvida pela Madosoft. Com uma avaliação de 5,44 pontos, este anime não conseguiu satisfazer nem mesmo os fãs mais fiéis do material original.

A trama segue Tomohiro Izumi, um estudante tímido que de repente é eleito presidente do conselho estudantil de sua escola. Isso o coloca no centro das atenções, espalhando rumores sobre ele. Para enfrentar a situação, Tomohiro procura aliados, mas todos os candidatos indicados por seu orientador são alunos que não frequentam regularmente as aulas.

Embora a premissa prometesse um foco interessante nos relacionamentos e na dinâmica escolar, os espectadores criticaram o desenvolvimento superficial do personagem e uma narrativa que nunca decolou. Soma-se a isso a animação inconsistente e a falta de momentos memoráveis, o que acabou selando seu destino como o pior anime da temporada.

Padrões de anime modernos em discussão

A temporada final de 2024 prova que o público de anime se tornou mais exigente do que nunca. Más decisões de produção, enredos medíocres ou simples descuidos já não passam despercebidos, principalmente numa época em que as redes sociais amplificam qualquer erro.

Embora esses títulos não tenham conseguido se destacar positivamente, eles servem como um lembrete aos estúdios: a qualidade e o cuidado na narrativa são essenciais para manter a confiança e o interesse dos telespectadores. Eles conseguirão se resgatar em parcelas futuras? Só o tempo dirá.