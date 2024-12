A série intrigante que está deixando todo mundo louco na Netflix: é altamente viciante

Toda semana novos filmes, séries, minisséries e documentários aparecem na Netflix, aumentando o catálogo de opções disponíveis na plataforma, buscando também se tornarem novos sucessos.

E é justamente isso que está sendo alcançado por uma produção que chegou recentemente ao serviço de streaming e não é uma estreia recente, mas é uma das séries mais viciantes e envolventes dos últimos anos.

A série que vai te deixar sem fôlego na Netflix

Trata-se de “La Brea”, produção que conta com 3 temporadas e 30 capítulos no total, que cativou vários com sua mistura de drama, suspense e ficção científica.

La Brea (NBC / Universal Television)

“Quando um buraco gigantesco aparece em Los Angeles, aqueles que caem nele ficam presos em um mundo antigo e, para sobreviver, precisam contar uns com os outros.”

É assim que a Netflix descreve esta série que estreou em 2021 no canal americano NBC, tornando-se um sucesso entre os telespectadores, numa época em que muitas produções buscavam se tornar o novo “Lost”.

Dentro do elenco destacam-se nomes como Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki, Rohan Mirchandaney e Lily Santiago.

Porém, embora tenha tido a aprovação dos telespectadores, não obteve aplausos da crítica. Caroline Framcke da Variety afirmou que “ela poderia encontrar um público fiel que iria com ela até os confins mais estranhos da Terra. Mas se ela se levar muito a sério, aquele procedimento policial preguiçoso que se esconde por baixo pode engoli-la.”

Por sua vez, Roger Tallarico, do portal Roger Ebert, destacou que “a ideia é interessante o suficiente para que os roteiristas consigam algum entretenimento e emoções da série B, ou podem afundar tudo com um roteiro fraco e alguns efeitos ruins que já aparecem em o episódio piloto.

Desta forma, se você quer assistir a uma série viciante que cativou a muitos e se não se importa muito com a opinião da crítica, “La Brea” é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.