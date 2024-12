Sean Penn desfilou no tapete vermelho com a namorada 34 anos mais nova

O ator Sean Penn se apresentou oficialmente com sua namorada Valeria Nicov neste sábado no tapete vermelho do 21º Festival Internacional de Cinema de Marrakech, no Marrocos. Eles compareceram juntos, sendo esta a primeira aparição como casal em um evento público.

A primeira vez que foram vistos juntos foi em setembro passado, quando caminhavam e se beijavam apaixonadamente pelas ruas de Madrid, na Espanha. Depois dessa ocasião, foram flagrados várias vezes juntos, mas a aparição no Festival Internacional de Cinema de Marrakech é a primeira vez que aparecem como casal em um evento.

Nas primeiras imagens de beijo eles causaram polêmica pela grande diferença de idade entre eles. Sean Penn tem 64 anos e Valeria Nicov tem 30 anos.

Como mostrou o Page Six, no Festival de Cinema, o ator e diretor de cinema usou um terno clássico com paletó e gravata, enquanto Nicov usou um vestido bege sem alças.

Sean Penn e sua namorada Valeria Nicov

Sean Penn e sua namorada Valeria Nicov foram capturados de forma muito romântica em vários momentos, acariciando e beijando. Eles foram fotografados lindos em Paris, em Madrid. No início de outubro, no Aeroporto Internacional de Los Angeles.

Vanitatis informou que Valeria Nicov é atriz e modelo, originária da Moldávia, mas residente em Paris por causa de seu trabalho. A idade dela é próxima à dos filhos de Sean Penn: Hopper, 31, e Dylan, 33, que ele teve com Robin Wright.

Infobae publicou que de acordo com seu perfil no e-Talenta, Nicov estudou na Academia de Música, Teatro e Artes de Chișinău. Continuou a sua formação em Paris, no Cours Florent e no Actors Studio. Em 2021, ela participou da série da Netflix ‘Emily in Paris’ interpretando uma garçonete.

Atualmente trabalha na agência Premium Models.

O relacionamento de Penn com a modelo transcende dois anos depois que ele se divorciou de Leila George. Antes dela, o vencedor do Oscar foi casado com Robin Wright e Madonna.

Até o momento, o novo casal não exibiu imagens juntos em suas redes sociais.