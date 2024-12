A dolorosa morte que deixou Kate Middleton e o Príncipe William arrasados

Uma imagem que ficará na história. Kate Middleton reapareceu após terminar o tratamento de quimioterapia preventiva. A Princesa de Gales, muito mais recuperada, deu um passo em frente meses depois da pior notícia. Ela fez isso para recuperar um pouco sua verdadeira agenda, mas a fotografia seria outra. A esposa de William abraçou uma menina de 17 anos que estava passando por algo muito parecido.

Lizz Hatton compartilhou momentos especiais com Kate Middleton em Windsor

O nome dela era Liz Hatton e ela sofria de um tipo muito raro de câncer. A princesa, muito empática com o combate à doença, não hesitou em convidá-la para fazer parte da equipe de fotógrafos do evento. Era a grande paixão deles e ambos a compartilhavam. Kate Middleton posou com a jovem e sua família enquanto eles se abraçavam com carinho e amor.

William e Kate Middleton (WPA Pool/Getty Images)

Um momento que oficialmente faz parte da história e da posteridade. Liz Hatton morreu na última quarta-feira, de acordo com Readings.

Foi a mãe a responsável por comunicar a morte da própria filha: “Nossa incrível filha Liz morreu na madrugada desta manhã. Ele lutou até o fim. Ainda ontem ele continuou a fazer planos”, revela o comunicado partilhado nas redes sociais.

A declaração dos príncipes de Gales

A notícia da morte de Liz Hatton afetou muito a Princesa de Gales. Os príncipes Kate e William compartilharam algumas palavras sinceras nas redes sociais: “Estamos muito tristes com a notícia do falecimento de Liz Hatton. “Foi uma grande honra conhecer uma jovem tão forte”, escreve ele. “Nossos pensamentos estão com os pais de Liz, Vicky e Aaron, e seu irmão Mateo nestes tempos tão difíceis.”

“Estamos muito orgulhosos da sua gentileza, da sua empatia e da força que demonstrou ao longo do último ano”, disse a mãe da jovem.

“Ela não era apenas uma fotógrafa excepcional, ela era a melhor pessoa, a melhor filha e a melhor irmã mais velha que alguém poderia desejar. “Ninguém lutou mais por sua vida do que ela”, disse ela.