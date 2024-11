Segundas Intenções: A nova série de drama do Prime Video que vai prender seus olhos na TV do início ao fim

Passar o sábado à noite em casa é um programa verdadeiramente tedioso, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar quando você encontra aquela série para maratonar nas plataformas de streaming.

Por isso, aqui temos a dica de uma produção de promete prender seus olhos na TV do início ao fim. Estamos falando da série americana de drama ‘Segundas Intenções’ [no inglês, ‘Cruel Intentions’], adicionada ao catálogo do Prime Video no último dia 21 de novembro.

Desenvolvida por Phoebe Fisher e Sara Goodman, a produção é baseada no filme de mesmo nome de 1999 de Roger Kumble, que por sua vez foi uma releitura moderna do romance ‘Les Liaisons Dangereuses’, de Pierre Choderlos de Laclos, de 1782.

De acordo com a premissa, a história gira em torno dos alunos ricos da Manchester College, onde os cruéis meios-irmãos Caroline e Lucien fazem de tudo para manter seu status.

No entanto, quando um incidente durante um trote ameaça a existência das fraternidades e sororidades, os dois decidem fazer o necessário para preservar seu poder e sua reputação, mesmo que isso signifique seduzir a filha do vice-presidente.

Assista ao trailer oficial:

A série é estrelada pela atriz Sarah Catherine Hook, conhecida por sua atuação em produções como ‘Primeira Morte’ e ‘Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio’, e o ator Zac Burgess, que já esteve nas séries ‘One Night’ e ‘Garoto Devora Universo’.

Além da dupla, outros nomes que integram o elenco são: Savannah Lee Smith, Sara Silva, Brooke Lena Johnson, Claire Forlani, Sean Patrick Thomas, Khobe Clarke, John Harlan Kim, Laura Benanti, Jon Tenney, e muito mais.

Até o momento, ‘Segundas Intenções’ possui uma temporada com oito episódios, classificação indicativa para maiores de 16 anos, e está entre as produções mais vistas do Prime Video. Corra para assistir!