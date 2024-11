“Ela nunca deveria usar esse cabelo”: o look extravagante da filha de Johnny Depp que foi destruído nas redes

Lily-Rose Depp, filha do renomado ator Johnny Depp e da modelo, atriz e cantora francesa Vanessa Paradis, roubou todos os olhares no ‘Oscar Honorário’, o Governors Awards de 2024 com seu visual polêmico no tapete vermelho. A atriz de 25 anos, conhecida por seu papel em Nosferatu, exalava estilo em um vestido Chanel vintage da coleção de alta costura outono 2018 da grife e um coque esculpido original.

Críticas ao novo penteado de Lily Rose Depp, filha de Johnny Depp: “O cabeleireiro dela deveria ser demitido”

A cerimônia do ‘Oscar Honorário’, o Governors Awards de 2024, esteve à altura em termos de moda e estilo, segundo especialistas internacionais. Uma das convidadas mais esperadas deste evento foi Lily Rose Depp, que também não passou despercebida por um dos penteados do outono e inverno, segundo o que foi analisado pelo Brightside.

O vestido usado por Lily Rose Depp trazia um aplique floral rosa no decote que dava um toque de ousadia à sua paleta de cores creme e preto. Embora sua roupa tenha recebido aplausos, foi seu penteado que gerou mais reações na internet.

A atriz reapareceu com um novo penteado no Oscar honorário

O novo penteado de Lily Rose Depp foi fortemente criticado por especialistas, o que segundo alguns não combinava com ela. Alguns internautas comentaram: “A certa altura, ela parecia careca”, enquanto outro sugeriu: “Ela nunca deveria usar o cabelo assim... A franja é sua melhor amiga”.

Apesar dos comentários negativos, alguns fãs da atriz rapidamente saíram em sua defesa, elogiando sua beleza e estilo único.

“É lindo. Ela se parece muito com a mãe”, “Ela é uma mistura perfeita dos pais, ela realmente tem os olhos do pai e a estrutura óssea da mãe”, comentaram alguns internautas.