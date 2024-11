É mãe? Conheça o adorável ‘filho’ da nova Miss Universo 2024

Há uma semana, Victoria Kjaer foi coroada Miss Universo, deixando a concorrente da Nigéria, Chidimma Adetshina, em segundo lugar, e a concorrente do país anfitrião, María Fernanda Beltrán, do México, em terceiro lugar.

A concorrente da Dinamarca fez história ao ser a primeira do seu país a ser coroada a ‘Mulher Mais Bonita do Mundo’, somada ao fato de que em mais de duas décadas, Kjaer conquistou o título com características físicas como as dela, como ela cabelos loiros e pele branca lhe renderam o apelido de ‘Barbie Humana’.

Vale lembrar que nos anos anteriores, a beldade latina foi quem conquistou a vitória neste concurso, por isso o passo de Victoria Kjaer marca um antes e um depois no Miss Universo, endossando sua posição de diversidade em termos de participantes que possuem.

Victoria KjaerMiss Universo 2025. Getty Images (Getty Images)

Conheça o ‘filho’ de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024

Desde que foi anunciado o triunfo da modelo de 21 anos, alguns detalhes da sua vida vieram à tona, desde o facto de ser filha de um diplomata dinamarquês, à beleza que herdou da mãe e à profunda ligação que tem com sua irmã Carolina.

Além disso, uma imagem da modelo sem maquiagem viralizou nas redes sociais, onde foi aberto um debate sobre se ela realmente merecia a vitória ou se foi “arrebatada” da Miss Venezuela, que viveu uma forte polêmica depois que o apoio de seu tradutor trabalhou contra ela.

Enquanto a 73ª edição do Miss Universo se tornou uma das mais polêmicas, Victoria Kjaer continua surpreendendo as redes, desta vez, após em entrevista ao US Weekly, revelar mais detalhes sobre sua vida, incluindo seu “filho, um fofo”. cachorrinho da raça Pomerânia chamado ‘Alvin’: “Eu tenho um cachorro. Ele é como meu filho pequeno. Eu o amo muito”, confessou.

Embora sejam poucas as fotografias conhecidas de Victoria Kjaer fora do concurso de beleza, na sua conta de Instagram tem uma fotografia com ‘Alvin’, que usa uma coroa digna de Miss Universo, o que também revela o profundo amor que a modelo dinamarquesa tem pelos animais.

Alvin é o amado mascote de Victoria Kjaer Instagram: @victoriaakjaer (Instagram: @victoriaakjaer)

Quem é Victoria Kjaer, Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer nasceu em 13 de novembro de 2003, em Søborg, na Dinamarca, filha de um diplomata dinamarquês, e tem estudos em administração de empresas e marketing, e atualmente estuda neurociências na Universidade de Copenhague.

Ele também é poliglota, fluente em idiomas como dinamarquês, inglês, alemão, francês e espanhol. Isso não é tudo, pois, além de modelo, ela é dançarina e foi líder de torcida na adolescência.

Quanto ao título de Miss Universo, a modelo manifestou o desejo de contribuir para causas tanto dos direitos humanos como da saúde mental e dos direitos dos animais, por isso nas suas redes sociais publica algumas imagens onde demonstra o seu amor e apoio às causas que procuram seu bem indo a essas organizações.