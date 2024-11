John Travolta exibe filho e surpreende com grande semelhança com o ator

O ator tem mostrado a relação que tem com seus filhos

John Travolta tem sido considerado um dos atores mais bonitos e versáteis de Hollywood e aos 70 anos sua carreira continua sendo lembrada por seus fãs, embora nos últimos anos seus filhos tenham roubado toda a atenção, sendo a geração que manterá o legado dos famosos.

ANÚNCIO

Travolta decidiu ficar longe das câmeras e dedicar um tempo à família, que costuma exibir nas redes sociais. Recentemente, foi a vez do filho mais novo, que postou em sua conta do Instagram um cartão postal de aniversário.

É assim que o filho mais novo de John Travolta é, e foi muito elogiado por ser bonito

Benjamin Travolta deixou os seguidores de seu pai sem palavras após completar 14 anos e ficar muito parecido com o eterno galã de Hollywood.

“Feliz aniversário, meu Ben. Seu pai te ama! E Amendoim também!” foi a mensagem que João deixou junto ao postal do seu primogénito.

Os comentários elogiosos não demoraram a aparecer entre o espanto dos internautas com os traços físicos que o menino compartilha com o pai, pelos quais garantem que ele poderá seguir os passos do pai e futuramente se tornar ator de cinema.

“Meu Deus, eles são tão lindos! Muito amor sempre! Ben”, “Tão bonito quanto o pai”, “Duas gotas d’água para os Travoltas”, “Feliz aniversário Ben, tão lindo quanto o seu pai”, “Ele herdou a beleza do pai”, “Muito querido”, “Meu Deus idêntico ao John”, “Já temos o próximo galã de Hollywood”, foram alguns dos comentários.

Travolta está aproveitando plenamente seus filhos apesar do sofrimento que viveu ao longo de sua vida devido às tragédias que o marcaram, como a morte de seu filho Jett em 2009 e de sua esposa Kelly Preston em 2020, porém, a família tem conseguido ficar junto.

ANÚNCIO

Os Travoltas preferiram transformar a adversidade em lembrança de vida, amor e união, por isso o ator já foi feliz com os filhos em diversas ocasiões.

O pequeno Ben também foi parabenizado pela irmã mais velha, Ella Bleu, que também lhe deixou mensagens emocionadas. Enquanto isso, Benjamin, os holofotes vão aumentando, mas também construindo sua própria identidade, já que ele é uma das celebridades mais queridas do setor.