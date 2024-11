“Mais uma que mudou de cara”, a mudança de JLo nessas fotos que gerou surpresa e comentários

Jennifer López é uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas de todos os tempos e também se tornou um ícone da moda.

ANÚNCIO

Além disso, aos 55 anos, a famosa parece muito jovem, bonita, e nem aparenta ter a idade, muitos chegam a afirmar que ela parece ter 30.

Porém, também a criticam pelos filtros e retoques que faz pelas redes, já que em fotos que não são publicadas por ela ela parece natural e com rugas.

“Mais uma que mudou de rosto”, a mudança no rosto de JLo nessas fotos que gerou indignação

Jennifer López surpreendeu ao compartilhar algumas fotos de seu look em minissaia plissada, com blazer e maxi botas, linda e espetacular.

Porém, o que mais surpreendeu foi seu rosto e como ele parecia diferente, pois na imagem seus lábios parecem mais grossos e diferentes e seus olhos também parecem diferentes.

Muitos a criticaram, pois afirmam que ela foi longe demais com os filtros e nem se parece mais com ela mesma, algo que já aconteceu com outros famosos.

“Mais uma que mudou de cara”, “ela nem se parece mais com ela, fica tão triste com essas mulheres”, “ela não se parece com a JLo, ela sempre exagera nos filtros”, “ela tem tantos filtros que ela vai purificar a água”, “Ela já fez muitos tratamentos e foi longe demais com os filtros”, “que pena que essas mulheres sempre querem se mudar e não se aceitam como são”, “ela é tão linda e muda de rosto”, e “já é demais, é outra mulher”, foram algumas das reações nas redes.

ANÚNCIO

Esta não é a primeira vez que JLo é criticada por ter muitos filtros. Há alguns meses, saiu um vídeo dela no MET Gala em que suas rugas eram visíveis e ela parecia diferente de como é mostrada online, o que gerou. controvérsia.

Porém, a famosa continua usando filtros e deixa claro que não se importa com o que as pessoas vão dizer ou com as críticas, pois faz o que a deixa bem e confortável.