A perturbadora minissérie de 6 episódios que pegou todo mundo na Netflix: você não vai conseguir tirar da cabeça

Estreou no dia 8 de novembro e se tornou um dos documentários mais vistos da plataforma Netflix por tratar de um tema que atrai o mundo, a existência de extraterrestres. Trata-se da minissérie documental “O Enigma Extraterrestre”, onde o jornalista George Knapp, especializado em fenômenos paranormais, investiga avistamentos de OVNIs.

O renomado repórter de OVNIs aborda explorações em cidades como Ventura, Califórnia, Council Bluffs em Iowa e, claro, Tampico, Tamaulipas.

A série é composta por seis capítulos, cada um com duração aproximada de 40 minutos. Capítulo 1: Por que eles estão aqui?, Capítulo 2: A conexão com o Brasil, Capítulo 3: Águas alienígenas, Capítulo 4: O contrarrelatório, Capítulo 5: As luzes da Fênix e Capítulo 6: Identidade alienígena.

O episódio dedicado a Tampico é o terceiro e sua descrição oficial é a seguinte: “Serão alienígenas habitando nossos oceanos? “George e Doug viajam para Tampico, no México, para investigar evidências de uma base alienígena magnética na costa”, diz a sinopse.

Fenômenos OVNIs no mundo

O gigante do Red N ousa com esta minissérie mergulhar na realidade dos fenômenos OVNIs, seus movimentos no mundo e os possíveis objetivos por trás desses eventos.

O termo foi substituído pelo conhecido OVNI (Objeto Voador Não Identificado), refere-se a fenômenos aéreos não identificados (FANI) ou UAP (Fenômenos Anômalos Não Identificados).

É destacado pelo portal Rating Cero o interesse da NASA por esses fenômenos está refletido em um relatório publicado em 2023, que apresenta recomendações para o estudo dos UAPs.

Embora a maioria dos casos possa ser explicada com tecnologia conhecida, alguns permanecem sem solução; especialmente aqueles com movimentos inexplicáveis para a ciência atual.

“Nesta emocionante série de documentários, o jornalista George Knapp viaja ao redor do mundo para descobrir novas evidências sobre OVNIs e sua presença na Terra”, descreve a sinopse da Netflix.