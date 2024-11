A cena “mais quente” de ‘Arcane’ foi censurada: como era a ideia original?

Um dos momentos mais esperados da segunda temporada de ‘Arcane’ finalmente chegou com os três episódios finais, onde os fãs testemunharam a “consumação” do romance entre Vi e Caitlyn nas celas de Piltover. Porém, um detalhe recente revelado pelo cocriador Christian Linke surpreendeu a muitos: a cena romântica entre os dois foi significativamente editada antes de chegar às telas.

A cena da cela: mais curta que o planejado

Em conversa com o streamer de ‘League of Legends’ Necrit94, Christian Linke confessou que a cena romântica da cela de prisão, que aconteceu no episódio 8, foi uma versão reduzida do que foi originalmente planejado. Segundo o produtor, a cena ficou mais longa e ainda mais explícita antes de ser feito um ajuste final.

“Esta foi a versão abreviada”, disse Linke. Para surpresa do entrevistador, que exclamou: “Nossa, durou muito tempo, e você diz que teve mais!”, o cocriador respondeu: “Sim. “Eles nos deram um tapa na cara.” Embora não tenha especificado quem ordenou as mudanças, tudo indica que foi por pressão da Netflix ou, mais provavelmente, da Riot Games.

O motivo do ajuste parece estar relacionado ao tom maduro do cenário, que poderia ter colocado ‘League of Legends’ em um território mais gráfico do que a Riot Games estaria disposta a aceitar para sua franquia.

O que estava na versão original?

Embora Linke não tenha dado detalhes específicos sobre o que foi removido, ele brincou que “a versão completa provavelmente está salva em algum disco rígido francês” e deixou aberta a possibilidade de que os fãs um dia possam vê-la como parte de uma “versão do diretor”.

Esse ajuste na produção não passou despercebido entre os fãs de ‘Arcane’, principalmente aqueles que há anos apoiam o desenvolvimento do relacionamento entre Vi e Caitlyn. A cena em questão foi elogiada por muitos por sua representação autêntica do amor queer e seu nível de intimidade, porém, o conhecimento da existência de um corte mais longo deixou alguns desejos por algo que nunca chegou às telas.

Por que a Riot Games decidiu limitar a cena?

Desde o seu lançamento, ‘Arcane’ conseguiu capturar uma narrativa madura sem ultrapassar a linha que tornaria a série classificada como conteúdo adulto. Apesar dos temas sombrios, da linguagem vulgar e dos momentos intensos, o programa evitou cruzar os limites do território R característico de plataformas como a HBO.

No caso da Riot Games, é importante lembrar que ‘League of Legends’ mantém classificação T para adolescentes pela Entertainment Software Rating Board (ESRB). Embora Arcane tenha explorado temas mais complexos e voltados para um público maduro, a Riot continua tentando manter o universo do jogo dentro de um contexto acessível ao público mais jovem. A versão estendida da cena poderia ter comprometido essa visão.

O que esta mudança significa para os fãs de ‘Arcane’

Para os fãs de Vi e Caitlyn, a cena do celular foi o clímax de anos de tensão romântica entre os personagens. Foi o momento em que ambos derrubaram suas barreiras e permitiram que os espectadores testemunhassem sua conexão emocional. Porém, a notícia de que parte dessa intimidade foi cortada gerou um misto de frustração e curiosidade entre os fãs.

Embora a Riot Games tenha traçado o limite, muitos argumentam que manter a cena original teria acrescentado uma camada extra de autenticidade e profundidade ao relacionamento de Vi e Caitlyn, representação queer raramente vista em produções desse tipo.

Por enquanto, os fãs só podem especular sobre o que a versão original incluía e se algum dia terão a chance de vê-la. No entanto, esta situação levanta questões interessantes sobre os limites da representação e como as decisões corporativas afetam as narrativas que vemos na tela.

Enquanto isso, ‘Arcane’ continua sendo uma das séries mais aclamadas e populares da Netflix, e seu compromisso com uma narrativa rica e cheia de nuances continua sendo uma de suas maiores conquistas.