Os 10 mangás mais vendidos de 2024: quais são?

O usuário @RoukHein, reconhecido por seu monitoramento constante dos rankings de vendas no Japão, compartilhou estimativas preliminares do ranking anual de mangás mais vendidos em 2024, com base em dados da Oricon. Embora os resultados oficiais sejam revelados nos próximos dias, estes números já nos dão uma ideia clara das tendências que dominaram o mercado este ano.

Os 10 mangás mais vendidos em 2024 (estimativas):

Jujutsu Kaisen – 7.610.995 cópias

One Piece – ~5.280.000 cópias

Frieren: Além do Fim da Jornada – ~4.955.000 cópias

The Apothecary Diaries – ~4.695.000 cópias

Blue Lock – 3.881.269 cópias

Kaiju nº 8 – ~3.415.000 cópias

Kingdom – ~3.235.000 cópias

Haikyu!! – ~3.075.000 cópias

My Hero Academia – ~2.910.000 cópias

SPY x FAMÍLIA – ~2.710.000 cópias

Sem dúvida, Jujutsu Kaisen não só lidera o ranking no Japão, como também consolida sua posição como fenômeno global.

“Jujutsu Kaisen”: uma força imparável no mundo do anime e mangá

Desde sua estreia em março de 2018 na Weekly Shonen Jump, o trabalho de Gege Akutami teve uma ascensão meteórica. Ao longo de 2024, “Jujutsu Kaisen” não só liderou as paradas de vendas com mais de 7,6 milhões de cópias vendidas, mas também quebrou barreiras culturais e geográficas.

No Japão, o mangá já vendeu mais de 90 milhões de cópias acumuladas até janeiro de 2024, ficando entre os vinte mangás de maior sucesso de todos os tempos. No mercado norte-americano, a série não fica atrás: entre 2021 e 2023, acumulou 3,41 milhões de cópias vendidas, ficando ao lado de gigantes como “Chainsaw Man” e “My Hero Academia”.

Por seu turno, a adaptação anime, produzida pelo prestigiado estúdio MAPPA, tem sido um sucesso retumbante. Não só ganhou o prêmio Anime do Ano da Crunchyroll em 2021 com sua primeira temporada, mas também repetiu a conquista em 2024 com a segunda temporada, tornando-se a primeira série a ganhar esse prêmio duas vezes.

O sucesso de “Jujutsu Kaisen” também se estende ao cinema. Seu filme, Jujutsu Kaisen 0, arrecadou 13,8 bilhões de ienes no Japão e US$ 50 milhões nos Estados Unidos, tornando-se um dos maiores sucessos do cinema de anime.

Um fenômeno global com prêmios e recordes

A influência de “Jujutsu Kaisen” é sentida em todo o mundo. Em abril de 2024, o Guinness World Records o reconheceu como o programa de televisão de anime mais procurado do mundo. De acordo com a Parrot Analytics, a série tem uma demanda global 71,2 vezes maior do que o programa médio.

O alcance global da série é impressionante. De acordo com MyAnimeList (MAL), uma das maiores plataformas para fãs de anime, dos 940 mil seguidores registrados de “Jujutsu Kaisen”, 27% vêm da América do Norte e 37% da Europa, mostrando uma base de fãs muito forte no Ocidente. A América Latina e o Sudeste Asiático também têm presença notável entre os seguidores.