Como se conectar ao WiFi do avião durante suas viagens

A necessidade de se ligar ao WiFi de um avião durante as viagens surge pelo fato de ninguém pensar em passar horas sem celular, mas sobretudo sem Internet e havia a ideia de que em modo voo ninguém poderia competir até que o WiFi chegasse aos aviões. Com base no exposto surgem duas dúvidas: a boa, você pode se conectar através de um pequeno pagamento ou até de graça se envolver mensagens. No entanto, nem tudo pode ser tão bom a ponto de ser verdade e existem grandes riscos escondidos na segurança dos nossos dados pessoais. Para evitá-los, estas são algumas dicas que você deve seguir.

Tenha cuidado para não cair nesses enganos

Pode parecer um truque simples, mas é eficiente. Redes falsas criadas por hackers estão na ordem do dia e imitam o nome de uma rede aérea oficial para que, quando você se conectar, tenham acesso total ao seu dispositivo para roubar seus dados. Portanto, reserve alguns segundos e verifique o nome da rede para ter certeza de que está na correta.

Em soluções que são mais um método de prevenção que pode te ajudar em questão de segundos, existe algo tão simples como atualizar o software do seu aparelho. É muito fácil, pois normalmente esses patches incluem novos recursos que buscam prevenir novas ameaças.

Se você deseja levar a proteção a um novo nível, uma ferramenta eficaz para se manter seguro é conectar-se por meio de uma rede privada virtual ou VPN. Eles criptografam os dados que enviamos e recebemos para funcionar como uma barreira contra os cibercriminosos. Tão fácil e simples quanto baixar um aplicativo no celular e ativar a VPN antes de se conectar à rede wi-fi do avião.

Além de usar VPN, tomar medidas extras não faz mal e por isso, mesmo ao se conectar a qualquer rede pública, é aconselhável verificar se você acessa sites que começam com “HTTPS”, pois isso garante que a conexão está criptografada e portanto, fornece um nível mais alto de segurança.

E pronto, com essas dicas simples, mas fortes, você está pronto para não perder uma única mensagem ou publicação mesmo durante o mais eterno dos seus voos.