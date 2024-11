4 filmes românticos de Natal que você deve ver para dar as boas-vindas a dezembro de 2024 em grande estilo

Em dezembro de 2024, não há melhor maneira de mergulhar no espírito natalino do que assistir a emocionantes filmes românticos de Natal que o ajudarão a criar a atmosfera perfeita para se divertir.

ANÚNCIO

Reserve um espaço na sua agenda para curtir esses filmes românticos de Natal que vão te fazer rir, chorar e acreditar na magia da época.

Filmes românticos de Natal que você deve ver para dar as boas-vindas a dezembro de 2024

O Amor não tira Férias

'O Amor não tira Férias' é um dos filmes que não pode faltar no Natal Foto: Instagram

Duas mulheres, dois destinos e uma mudança de lar que mudará suas vidas. Dirigido por Nancy Meyers, o filme conta com um elenco de luxo liderado por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black e Jude Law. Ambientada em Natal, a história acompanha duas protagonistas que saem de casa para descobrir o amor nos lugares mais inesperados.

Para a Joia da Família

Com um elenco de estrelas que inclui Diane Keaton, Sarah Jessica Parker e Rachel McAdams, este filme do Disney Plus nos mergulha na dinâmica de uma família pouco convencional durante as férias de Natal. Entre risos e emoções, a tensão entre mãe e filha dá origem a situações cativantes que mostram que o amor pode surgir em meio aos conflitos familiares.

O Amor Acontece

Andrew Lincoln em 'O Amor Acontece' Foto: Universal Pictures

Já considerado um clássico natalino, o filme dirigido por Richard Curtis está disponível na Apple TV e nos encanta com uma trama entrelaçada que mostra diversas facetas do amor na movimentada cidade de Londres. Contando com um elenco renomado que inclui Keira Knightley, Hugh Grant e Emma Thompson, nos convida a refletir sobre as diversas maneiras pelas quais o amor pode se manifestar, principalmente nesta época especial do ano.

Último Natal

Disponível no MAX e dirigido por Paul Feig e estrelado por Emilia Clarke, este filme nos transporta para uma Londres mágica na época do Natal. Kate, interpretada por Clarke, se vê perdida em sua vida até conhecer Tom, um jovem encantador que lhe mostra o verdadeiro significado do amor e da generosidade.