“Que ultraje”, o look de Shakira “de chinelos” com o qual recebeu um prêmio importante e dizem que foi “inadequado”

Shakira é uma das cantoras mais famosas e bem sucedidas que aos 46 anos continua a alcançar conquistas, demonstrando que tem uma carreira sólida e exemplar de mais de 30 anos.

Atualmente ele está se preparando para sua turnê, ‘Las Mujeres No Ya Lloran’, e ao fazê-lo quebrou um recorde e recebeu o prêmio por ter os shows mais vendidos no México com sua turnê.

“Que ultraje”, o visual com que Shakira recebeu um prêmio importante e dizem que foi “inadequado”

Shakira exibiu sua grande conquista online e posou com a placa que diz que ela é a famosa que mais faz shows no Estádio GNP Seguros.

“Comecei a planejar essa turnê com grandes expectativas porque sabia que seria a turnê mais importante da minha carreira. Mas o que está acontecendo superou tudo. Nunca imaginei que num dia como hoje poderia estar recebendo esta placa que diz que Women No Longer Cry World Tour é a turnê com shows mais vendidos no Estádio GNP Seguros”, disse a colombiana.

Embora seus fãs estivessem entusiasmados com essa grande conquista em sua carreira, eles a criticaram pela roupa que usou para receber a placa.

E a cantora usou calça com cardigã tie dye roxo e rosa, com top roxo e “chinelos” rosa.

Para muitos, esse era um traje inadequado para receber um prêmio tão importante. “Mas que ultraje”, “Shakira recebendo prêmio de chinelo e eu me preocupo em como vou na loja haha”, “ela está sempre tão mal vestida, acho que não”, “ela poderia ter vestido uma um pouco melhor”, “Shakira de chinelo é a pior”, “que informal receber um prêmio tão importante”, e “Os chinelos da Shaki não me deixaram ver o distintivo haha”, foram algumas das reações nas redes.

Apesar das críticas, a famosa agradeceu aos fãs pela conquista. “Estou sem palavras, o que posso dizer diante de notícias como essa. Só posso dizer obrigado, obrigado e mais obrigado e que vou dar a vocês o melhor concerto de toda a minha carreira. Que cada concerto seja um momento inesquecível, para vocês e para mim.”