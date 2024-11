O filme intrigante que conquistou a Netflix e vai deixar você sem fôlego

Se trata do filme 'O Assassino do Cartão Postal'

Os filmes de suspense atraem milhões de assinantes da plataforma Netfix e entre eles está um filme que estreou em agosto de 2024 e virou tendência em muito pouco tempo, é ‘O Assassino do Cartão Postal’, estrelado por Jeffrey Dean Morgan e Famke Janssen.

Este filme dirigido por Danis Tanovic segue o detetive nova-iorquino Jacob Kanon (interpretado por Jeffrey Dean Morgan), cuja filha foi assassinada logo após se casar.

Ao saber dessa terrível notícia, o protagonista decide procurar a qualquer custo o responsável pelo crime, mas durante sua investigação descobre que na Europa há uma série de crimes muito parecidos com o de sua filha e sempre aparece cada homicídio. acompanhado por um cartão postal misterioso.

À medida que a investigação avança, o detetive se une a um jornalista escandinavo especializado nesse tipo de crime, com o objetivo de caçar um serial killer que parece estar brincando com eles.

Dor e obsessão

Segundo o portal Sitio Andino, o longa explora temas como dor, perda, obsessão e busca por justiça. Através de uma trama intrigante e personagens complexos, o espectador é levado a uma viagem repleta de reviravoltas inesperadas e momentos de tensão.

A história é baseada em The Postcard Killers, livro de James Patterson e Liza Marklund. Conforme relatado pelo The Cinemaholic, a dupla formada entre o americano e a sueca sentia muita admiração um pelo outro. Na verdade, Patterson admitiu ter lido todos os livros de Marklund e estava ansioso para escrever um thriller com ela, enquanto sua colega estava “surpresa” quando o agente de Patterson entrou em contato para explorar possíveis colaborações entre os dois.

Depois de concordarem em realizar um projeto juntos, ambos começaram a enviar ideias um ao outro: Patterson abordou Marklund com um esboço detalhado de seu futuro livro e os dois mais tarde se encontraram na casa de Patterson, na Flórida, para discutir detalhes, informou o portal Indie Today.

Lá eles escreveram certas coisas e depois se comunicaram por e-mail para desenvolver o restante do livro. Marklund produziu o primeiro rascunho de The Postcard Killers e Patterson preparou um segundo rascunho refinado.

Apesar de ter um bom conhecimento prático de inglês, Liza escreveu primeiro em sueco, sua língua nativa, e depois teve seu rascunho traduzido para o inglês.