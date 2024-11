Dragon Ball Z: batatas fritas Super Saiyan aparecem em um McDonald’s no Japão

Uma imagem de Dragon Ball pode aparecer para você em qualquer lugar. A criatividade dos fãs não tem limites e até os mais céticos poderão se surpreender com as capacidades dos mais engenhosos.

Hoje temos que falar de um gênio dos gênios. Um usuário no Japão, em uma busca intensa para homenagear Akira Toriyama, encontrou uma maneira de moldar um pacote de batatas fritas do McDonald’s como Goku.

Não foi fácil, mas ele conseguiu. A embalagem das batatas fritas do McDonald’s é feita de papelão e é vermelha. Isso serviu para moldar o traje típico de Goku em Dragon Ball Z. Do mesmo lado da embalagem, o engenhoso ilustrador deu forma ao rosto do protagonista na maior obra de Akira Toriyama.

A parte mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil, foram os cabelos dourados que se arrepiaram por causa da energia. Para esta seção, fundamental na transformação de que estamos falando, o usuário utilizou as mesmas batatas fritas e as tornou idênticas ao cabelo de Goku quando ele se transformou em Super Saiyan.

A transformação de Goku em Super Saiyan é um evento que revolucionou completamente a série. Aconteceu durante a saga Freeza, num momento de tensão máxima e após uma série de acontecimentos que levaram Goku a um estado emocional extremo.

O principal gatilho foi a morte de Kuririn nas mãos de Freeza. Esse fato causou imensa raiva em Goku, pois seu melhor amigo foi tirado dele.

A transformação do Super Saiyan marca um antes e um depois nas histórias canônicas de Dragon Ball Z.