O grande susto de William e Kate Middleton: este foi o assalto ao Castelo de Windsor enquanto eles dormiam

Todos os alarmes dispararam na família real britânica e no Castelo de Windsor, depois de dois homens encapuzados terem entrado no local enquanto Kate Middleton, William e os seus filhos George, Charlotte e Louis dormiam.

ANÚNCIO

Isso depois que os invasores acessaram o local por um setor localizado a poucos minutos do Adelaide Cottage, onde o príncipe reside com sua família.

O que aconteceu no Castelo de Windsor?

De acordo com as informações recolhidas pela Hola!, o incidente ocorreu no dia 13 de outubro, quando os assaltantes utilizaram um caminhão roubado para arrombar uma das portas de segurança e assim entrar no local.

Uma vez lá dentro, teriam roubado um dos caminhões agrícolas e um quadriciclo, deixando também vários danos no local.

Kate Middleton e sua família A princesa Kate junto ao príncipe William e seus filhos George, Charlotte e Louis (Will Warr/AP)

Tudo isto aconteceu em um horário que William e Kate Middleton dormiam a uma curta distância com os seus três filhos, causando preocupação com o sucedido. Isso também porque o local por onde entraram é uma das portas que os príncipes costumam usar em seus passeios.

Um porta-voz da polícia observou que “os agressores entraram na fazenda e levaram um caminhão Isuzu preto e um quadriciclo vermelho. Eles então se dirigiram para a área de Old Windsor/Datchet. “Ninguém foi preso ainda e uma investigação está em andamento.”

Vale ressaltar que Kate Middleton e William residem em Adelaide Cottage com os filhos desde o verão de 2022, para terem maior contato com a natureza e também uma vida mais tranquila.

É claro que esta não é a primeira vez que ocorre um incidente deste tipo. Em 2021, um jovem de 23 anos foi preso após entrar armado com uma besta após escalar um dos muros, enquanto tentava ferir a falecida rainha Elizabeth II. Por este facto, o homem identificado como Jaswant Singh Chail foi condenado a nove anos de prisão.