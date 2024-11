Os lábios de Kate Middleton são lidos em evento público e mensagem sutil comove o público

No último fim de semana, Kate Middleton chocou o público com sua presença nos eventos comemorativos do Dia da Memória, após superar a fase mais difícil de sua luta contra o câncer.

ANÚNCIO

A Princesa de Gales não se destacou apenas pelo visual elegante, mas também pelas palavras sutis que trocou durante este dia solene em que se comemoram os soldados mortos da Grã-Bretanha, por isso a sobriedade e a nostalgia invadiram a esposa do príncipe William.

O que Kate Middleton disse que emocionou a todos

Depois de completar o tratamento de quimioterapia preventiva em setembro, a Duquesa retomou gradualmente os seus compromissos reais, participando em eventos significativos para a coroa britânica.

No domingo, 10 de novembro, Kate Middleton juntou-se a outros membros da Família Real Britânica na varanda do Ministério das Relações Exteriores, onde assistiu a um desfile do Rei Charles. Durante este encontro, o Daily Mail capturou uma troca emocionante entre Kate e a Duquesa Sofia de Edimburgo.

Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

No meio da conversa, Kate expressou: “você nunca se prepara totalmente para isso”, revelando assim sua luta contínua na recuperação do câncer. Sofia respondeu com um enfático “absolutamente”, demonstrando o seu apoio e compreensão para com a princesa. Mais tarde, mencionou: “melhor agora…”, antes de sair da varanda com Sofía para se manter discreta perante a mídia.

Judi James, especialista em linguagem corporal, citada na Vanidades, garantiu que Sofía teve uma atitude protetora para com Middleton durante o evento, destacando o seu papel de cuidado e companhia em todos os momentos, uma vez que William não estava presente.

Para o evento, a futura rainha dos ingleses usou um traje preto, com ombreiras marcadas e um cocar em forma de rede, que refletia o respeito e a solenidade do evento, complementado com o característico broche de papoula em memória dos soldados mortos em guerra.