Xamã vence Grammy Latino e Sophie Charlotte celebra com beijo apaixonado

Na última quinta-feira (14), Sophie Charlotte e Xamã chamaram atenção durante o Grammy Latino 2024, realizado em Miami, nos Estados Unidos. O casal protagonizou um momento marcante ao comemorar a vitória do cantor na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”, com a música “Cachimbo da Paz 2″. A faixa é uma colaboração com Gabriel O Pensador e Lulu Santos.

No tapete vermelho, Sophie demonstrou seu orgulho com um beijo apaixonado, que rapidamente se tornou destaque nas redes sociais. Em seu perfil, a atriz também celebrou a conquista do namorado com uma declaração curta, mas cheia de sentimento: “Ganhou o Grammy Latino. Te amo”.

Romance na tela e fora dela

O casal, que assumiu o relacionamento em julho deste ano, já era alvo de especulações por conta da química que demonstraram na novela Renascer. Na trama, os personagens vividos por eles, Eliana e Damião, compartilharam cenas intensas, alimentando as torcidas para que a relação saísse das telas. A confirmação do namoro foi recebida com entusiasmo pelos fãs de ambos.

Em entrevistas, Sophie comentou sobre as diferenças entre ela e o parceiro, destacando que o romance no trabalho e na vida real é marcado por paixão e sintonia. O início da relação aconteceu meses após a atriz oficializar o término de um casamento de 10 anos, que gerou Otto, seu filho de 8 anos. Apesar da separação, a amizade com o ex-marido permanece sólida.

A vitória de Xamã no Grammy Latino também marcou um momento especial para a música brasileira, que teve outros representantes premiados na noite. O evento celebrou a diversidade de gêneros musicais e reuniu grandes nomes da indústria, consolidando-se como uma das mais importantes celebrações da música latina.