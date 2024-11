“Belo e comovente”: esposa de Bruce Willis se emociona com vídeo do ator

O ator se casou com a modelo britânica Emma Heming, com quem teve Mabel (11) e Evelyn (9)

O aclamado ator de Hollywood, Bruce Willis, está travando a batalha mais difícil de sua existência: a demência frontotemporal que o afastou completamente do cinema e, ocasionalmente, de sua família. Esta última teve que suportar a dor de testemunhar como a memória e as habilidades do ator associadas à comunicação desaparecem gradualmente.

Passeio O ator Bruce Willis (Kenneth Monzón)

Desde que seu estado de saúde foi divulgado em 2022 e sua aposentadoria da vida profissional, as mulheres mais importantes de sua vida: sua esposa Emma Heming, sua ex-companheira Demi Moore e suas cinco filhas: Rumer, Tallulah, Scout, Evelyn e Mabel, mostraram a ele todo o amor que sentem. Além de prestar o melhor atendimento, elas se dedicam a criar lindas lembranças e relembrar os bons momentos do passado.

Emma expressou em diversas ocasiões que esse processo tem sido exaustivo para todos, porém, elas trabalham juntos para tornar as coisas um pouco mais suportáveis. Ela tem sido aberta e honesta com suas filhas Mabel e Evelyn. Além disso, ela utilizou esse cenário para destacar os efeitos devastadores da doença, bem como as sutilezas enfrentadas pelos cuidadores dos pacientes.

Falando sobre sua condição atual, Demi Moore fez uma atualização geral sobre seu bem-estar: “A doença é o que é. E acredito que deveria ser aceito como está, porém, apesar de sua condição, el está estável”.

No mês passado, vários paparazzi conseguiram obter a imagem mais recente do ator principal de ‘Duro de Matar’. Ele foi visto no banco do passageiro de uma caminhonete preta e parecia que sua aparência havia sofrido alguma deterioração.

“Linda e comovente”: esta foi a memória de Bruce que Emma compartilhou

No domingo, 10 de novembro, Heming, que também é atriz, emocionou todos os seus fãs ao revelar uma memória preciosa guardada em seu arquivo pessoal, que ela compartilhou com eles. Este é um vídeo nunca antes visto pelos fãs. Nele, Bruce vive um momento lindo e doce com sua filha Evelyn, quando ela era apenas uma garotinha de 5 anos. Agora, a mais nova de suas filhas já está com 10 anos.

O pequeno vídeo mostra Willis carregando a garota nos ombros e simulando o trote de um cavalo, fazendo-a rir estridentemente. O título do clipe era: “O melhor lugar da casa”. Definitivamente, um verdadeiro tesouro. Na postagem de Emma, suas outras filhas expressaram suas emoções.

Rummer postou: “Pai!” junto com um emoticon triste, assim como o Scout. Por sua vez, Tallulah expressou: “Amor”. Os seguidores também compartilharam seus sentimentos: “Isso é lindo e comovente ao mesmo tempo”, ao que Emma respondeu: “Duas coisas que podem ser verdadeiras e coexistir”. “Memórias podem trazer conforto e causar dor. É muito difícil de lidar” e “O fundamental é sentir que somos amados”.