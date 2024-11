O filme cativante da Netflix que poucos viram: é uma joia escondida e cheia de suspense

Cena do filme 'O Milagre'

Se ao abrir o Netflix para assistir a um filme você só encontra histórias que já assistiu ou que não chamam sua atenção, é porque ainda não descobriu as “joias escondidas” em seu extenso catálogo.

ANÚNCIO

A plataforma possui diversas joias “escondidas” em um crescente oceano de conteúdo, incluindo uma cativante história de suspense liderada por Florence Pugh.

Qual é a joia escondida de um thriller na Netflix que todos deveriam assistir?

Este é The Prodigy, ou ‘O Milagre’ (título em português), drama irlandês baseado no aclamado romance homônimo de Emma Donoghue que chegou aos cinemas e à biblioteca da gigante do streaming em 2022.

Dirigido pelo cineasta chileno Sebastián Lelio, o longa-metragem acompanha os passos da enfermeira inglesa Lib Wright em uma missão para a qual foi convocada nas Midlands da Irlanda no século XIX.

Wright é enviado a uma cidade para observar se o caso de Anna O’Donnell, uma menina religiosa de 11 anos que diz ter sobrevivido sem comida durante meses, é um milagre, uma anomalia médica ou outra coisa.

“Uma história de dois estranhos que transformam a vida um do outro, um thriller psicológico e uma história de amor diante do mal”, resume a sinopse publicada pela House Productions.

Cena do filme ‘O Milagre’ | (Aidan Monaghan/Netflix)

Quem são os atores de ‘O Milagre’?

‘O Milagre’ é estrelado por Florence Pugh como Elizabeth “Lib” Wright, Kíla Lord Cassidy como Anna O’Donnell e Tom Burke como William Byrne. O restante do elenco principal é formado pelos seguintes atores:

ANÚNCIO

Niamh Algar como Kitty O’Donnell

Elaine Cassidy como Rosaleen O’Donnell

Caolán Byrne como Malachy O’Donnell

Toby Jones como Dr. McBrearty

Ciarán Hinds como Padre Thaddeus

Dermot Crowley como Sir Otway

Brían F. O’Byrne como John Flynn

David Wilmot como Sean Ryan

Ruth Bradley como Maggie Ryan

Josie Walker é a irmã Michael

Quanto tempo dura ‘O Milagre’?

‘O Milagre’ tem duração de 108 minutos no total repleto de mistério, drama e suspense. Donoghue, Lelio e Alice Birch juntos coescreveram o roteiro desta joia escondida na Netflix.

O que os críticos disseram sobre ‘O Milagre’?

O thriller ambientado na vida rural irlandesa no século 19 recebeu críticas positivas dos críticos de cinema, que elogiaram especialmente o desempenho principal de Pugh.

Justin Chang, do Los Angeles Times, opinou que “Lelio e seus coautores fizeram uma reflexão inteligente e sutil sobre a necessidade de ceticismo e fé, com uma compreensão particularmente aguda dos usos e abusos da religião”.

Cena do filme ‘O Milagre’ | (Aidan Monaghan/Netflix)

Mark Kermode, do The Guardian, avaliou-o com quatro estrelas de cinco e concluiu: “Este drama de aventura intrigante e instigante passará despercebido por poucos”.

Enquanto isso, David Ehrlich do IndieWire alertou: “Sua primeira cena é tão inesperada que talvez o público tema que o projecionista tenha escolhido o arquivo errado (...) Quando sua cena final chegar, você poderá acreditar em cada uma de suas palavras.”

Trailer do filme ‘O Milagre’