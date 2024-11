Gisele Bündchen e o namorado Joaquim Valente aparecem juntos pela primeira vez desde a notícia da gravidez

Gisele Bündchen e seu companheiro, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, foram vistos juntos em Miami no sábado, em sua primeira saída pública desde que a gravidez da supermodelo foi revelada. Bündchen, 44 anos, optou por um look descontraído, vestindo camiseta creme larga e calça cargo cinza, complementada com boné e sandálias. Para esconder discretamente a barriga crescente, a modelo brasileira carregava sua bolsa de tricô preferida na frente do abdômen.

ANÚNCIO

Valente, de 37 anos, por sua vez, escolheu um traje esportivo todo preto, que incluía camiseta justa e shorts, acompanhado de tênis. Durante o passeio, Valente ainda se deu ao luxo de andar de scooter elétrica, sorrindo ao compartilhar momentos com Bündchen e sua família. O casal estava acompanhado pelos filhos de Bündchen, Benjamin, 14, e Vivian, 11, do casamento com o ex-marido, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

Gisele Bündchen surpreendeu o público com sua gravidez

Segundo fontes próximas, as crianças “apreciam muito” Valente, o que facilitou a transição para esta nova etapa da vida de Bündchen. A notícia de sua gravidez, anunciada em 28 de outubro, surpreendeu a muitos, especialmente desde que Bündchen e Valente iniciaram seu relacionamento em junho de 2023. Uma fonte próxima ao casal compartilhou que ambos estão entusiasmados com este novo capítulo e esperam criar “um ambiente pacífico”. e ambiente amoroso para toda a família.

De acordo com fontes do TMZ, Bündchen estaria aproximadamente no quinto ou sexto mês de gravidez, então seu bebê deverá nascer no início do próximo ano. A modelo, que se divorciou de Brady em outubro de 2022 após 13 anos de casamento, e Valente planejam o parto em casa e decidiram esperar até o nascimento para saber o sexo do bebê.

Embora Brady ainda não tenha comentado publicamente a notícia, diz-se que Bündchen o informou sobre sua gravidez dias antes de ela vir à tona. Segundo fontes do Page Six, o ex-jogador do Patriots ficou “chocado” ao saber, mas após o choque inicial, ele demonstrou seu apoio e está “feliz por Gisele”. Para Brady, seu foco principal continuam sendo os filhos e a carreira.

Em meio à notícia, Brady compartilhou em seu Instagram a foto de um pôr do sol acompanhado da música “Landslide” dos The Chicks, com uma reflexão melancólica sobre as mudanças na vida. Embora esta gravidez marque um novo começo emocionante para Bündchen, amigos da modelo dizem que é improvável que haja planos de casamento com Valente num futuro próximo, devido, em parte, à considerável diferença nos seus bens.