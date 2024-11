Filho de David Beckham reaparece com nova namorada e a impressionante semelhança com Victoria chocou as redes

Os Beckham, como sempre, se destacam nos principais portais e revistas do mundo. Na ocasião, causaram sensação quando toda a família compareceu para apoiar Victoria Beckham na Fashion Week de Paris, onde ela apresentou sua nova coleção.

Mas foi o mais novo dos homens da família, Cruz Beckham, 19 anos, quem causou alvoroço ao aparecer com a companheira no desfile de Victoria Beckham, o que deixou os fãs de boca aberta e gerou polêmica pela incrível semelhança que o jovem tem com Victoria.

A nova namorada de Cruz Beckham é a cantora brasileira Jackie Apostel, que esteve presente no Fashion Week e os fãs não param de falar sobre sua semelhança com a mãe do namorado.

Jackie e a incrível semelhança com Victoria

O jovem de 19 anos levou Jackie com ele ao show de sua mãe Victoria, e a dupla fez uma entrada dramática. Cruz parecia elegante em um terno listrado azul marinho, camisa branca e sapatos perfeitamente engraxados.

Jackie foi a estrela da noite e deslumbrou com um elegante vestido de cetim branco. Com o cabelo penteado em um coque elegante e uma clutch preta na mão, ela revisou o portal do Incrível.

Fotos de Cruz e Jackie surgiram na internet e os fãs rapidamente perceberam algo: Jackie tem uma notável semelhança com a própria Victoria. As redes sociais explodiram com comentários sobre o quanto ela se parece com a famosa mãe de Cruz.

“Não pensei que fosse a Victoria”, “Meu Deus, não percebi que não era a Victoria até ler os comentários”, “A namorada do Cruz lembra-me a Victoria”, são alguns dos comentários que se leem. as redes sociais.

Ele parece mais velho que Cruz?

Outros internautas não apenas observaram a semelhança da jovem cantora, mas também sua idade, onde especularam que Jackie parecia muito mais velha que Cruz. “Ela parece ter 40 anos”, “Ela é mais velha? 😮”, disseram alguns fãs.

Apesar de todas as críticas e especulações, alguns fãs permaneceram positivos. “Linda família. Eu amo Beckham”, disse um seguidor, tentando mudar o assunto da conversa.

Jackie, com sua elegância e sensualidade, se encaixa perfeitamente na família, e até Victoria lhe deu aprovação. Apenas algumas semanas atrás, Jackie arrasou com um conjunto VB completo no Instagram, agradecendo a Victoria pela “roupa dos sonhos mais delicada”, selando seu lugar no círculo de Beckham.