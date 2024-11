5 celebridades que têm avós famosos e você provavelmente não sabia: Dakota Johnson é uma delas

O talento é herdado e não há melhor prova disso do que os netos de grandes estrelas. E o mundo do entretenimento está cheio de atores e cantores com avós que também eram artistas.

Em alguns casos, eles não conseguem se livrar da sombra de seus ancestrais; Em outros, conseguem brilhar com luz própria e outros podem até superar a fama e o prestígio de seus antecessores.

Celebridades que têm avós famosos e nem todo mundo sabe disso

Aqui estão cinco celebridades que têm avós famosos que você talvez não conheça. Todos alcançaram mérito através dos seus meios e provam que a paixão pela arte está no sangue.

Riley Keough

A cantora e atriz de sucessos como ‘The Girlfriend Experience’ e ‘Daisy Jones & the Six’ é filha de Lisa Marie Presley, portanto, também neta do famoso cantor e ator americano Elvis Presley.

Oona Chaplin

A talentosa estrela reconhecida por seu trabalho em séries como o sucesso ‘Game of Thrones’ e filmes como ‘Avatar 3′ é neta do renomado cineasta e ator Charles Chaplin e da atriz Oona O’Neill.

Chris Pinho

O famoso ator e produtor americano lembrado por sua ótima atuação na saga’ Star Trek’ e no filme ‘Mulher Maravilha’ (2017) é neto dos atores Anne Gwynne e Max M. Gilford.

Dakota Johnson

A estrela de ‘Bad Times no Hotel Royale’, ‘Persuasion’ e ‘The Dark Daughter’ não é apenas filha dos atores Melanie Griffith e Don Johnson, ela também é neta dos atores Tippi Hedren e Peter Griffith.

Drew Barrymore

A famosa atriz conhecida por’ Charlie’s Angels’, ‘Never Been Kissed’ e ‘Like It Was the First Time’ é filha de John Drew Barrymore, filho da famosa atriz de cinema mudo Dolores Costello.