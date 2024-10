Salma Hayek deslumbra com vestido anos 90 que está em alta: veja como se usa

Como sempre, Salma Hayek cativou mais uma vez com seu impecável senso de estilo ao ressuscitar um vestido icônico dos anos 90 que se projeta como uma das principais tendências para o próximo ano.

ANÚNCIO

Os especialistas já veem a volta do vestido coluna, estilo com o qual a mexicana brilhou porque também o acompanhou com seu domínio absoluto da cor vermelha, conhecida por evocar a sensualidade e complementar perfeitamente o tom de pele bronzeada.

Salma Hayek deixa vestidos elegantes em qualquer época da moda

Este elegante modelo com decote tomara que caia alcançou um equilíbrio perfeito entre sofisticação e sensualidade, destacando os atributos de Salma Hayek de forma reveladora, mas sem expor o excesso de pele, o que faz com que o vestido coluna se destaque.

Essa abordagem o torna a escolha ideal para mulheres maduras na faixa dos 50 anos que desejam ter uma aparência deslumbrante e radiante sem sacrificar a elegância.

Da mesma forma, a famosa optou por uma seleção criteriosa de joias, permitindo que o vestido fosse o protagonista indiscutível ao usar apenas um imponente anel e discretos brincos de prata.

Salma Hayek emergiu como um ícone de estilo, principalmente para as mulheres latinas, provando que é possível envelhecer com graça e elegância sem perder de vista as últimas tendências. A sua capacidade de adaptar peças clássicas às tendências contemporâneas é verdadeiramente inspiradora para quem procura estar na vanguarda da moda e do glamour.

E o vestido coluna, caracterizado pela versatilidade no comprimento, pois vai logo abaixo do joelho até o chão, costuma ser confeccionado com tecidos leves e fluidos como seda, cetim ou crepe. Esta escolha de material garante que a peça se ajuste elegantemente ao corpo, realçando a sua figura de forma elegante e estilizada, unindo o clássico à modernidade.