Gil do Vigor confirma romance com estudante e fãs reagem ao novo casal

Gil do Vigor, economista e apresentador, revelou publicamente seu novo relacionamento com o estudante de odontologia Heitor Aguiar. A notícia foi comemorada por seus fãs e seguidores após Heitor compartilhar um clique do casal em suas redes, ao qual Gil respondeu com carinho, chamando o novo amor de “meu Sol”. A interação iniciou o romance e, rapidamente, a troca de mensagens apaixonadas ganhou repercussão.

Como a relação começou

A história do casal teve início nas redes sociais. De acordo com o GQ, a primeira interação pública foi em janeiro, quando Gil curtiu uma foto de Heitor acompanhado de sua cadela, Nina. Desde então, o economista e o estudante passaram a trocar declarações nos comentários de suas publicações. Em um post recente, Heitor apresentou uma foto, em que Gil reagiu com “meu amor lindo”, ao que o estudante respondeu com um “meu lindo” e emojis de coração.

A revelação encantou os seguidores de ambos, que estão acompanhando o romance com entusiasmo. Heitor, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, compartilha fotos de sua rotina fitness e viagens para diversos destinos pelo Brasil, incluindo cidades no Nordeste e no Sul, e tem atraído cada vez mais fãs em seu perfil no Instagram.

Quem é Heitor Aguiar?

Goiano de origem, Heitor é estudante de odontologia e tem uma presença marcante nas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia, atividades físicas e viagens. Além do estilo de vida ativo, ele demonstra um lado carinhoso ao mostrar momentos com sua cadela Nina, uma Yorkshire Terrier, que aparece frequentemente em suas postagens. Sua naturalidade ao compartilhar sua rotina conquistou um público que agora acompanha de perto o novo relacionamento.